В ГУР пока не подтвердили ликвидацию оккупантов РФ, причастных к смертной казни военнопленных

В разведке пока не могут подтвердить ликвидацию российских солдат, причастных к казни украинских пленных бойцов. Представитель ГУР отмечает, что в ходе расследования все детали будут сообщаться.
ГУР отреагировало на информацию о ликвидации оккупантов РФ
Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что пока не может подтвердить то, что Силы обороны ликвидировали всех российских окупантов, причастных к вероятному расстрелу безоружных украинских воинов возле Степного Донецкой области.
По данным Юсова, нет и деталей относительно того, представители каких именно подразделений российской армии могли это сделать.
Представитель ГУР называет такую информацию чувствительной и говорит, что в ходе расследования все детали будут сообщаться.
Что известно о расстреле
Напомним, 2 декабря в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских окупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.
Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в Красный Крест и ООН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских защитников.
Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области. Трагедия произошла в районе села Степное Покровского района в Донецкой области.
3 декабря начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что казнивших российских оккупантов ликвидировали.
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