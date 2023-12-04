В ГУР пока не подтвердили ликвидацию оккупантов РФ, причастных к смертной казни военнопленных

В разведке пока не могут подтвердить ликвидацию российских солдат, причастных к казни украинских пленных бойцов. Представитель ГУР отмечает, что в ходе расследования все детали будут сообщаться.

ГУР отреагировало на информацию о ликвидации оккупантов РФ

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил, что пока не может подтвердить то, что Силы обороны ликвидировали всех российских окупантов, причастных к вероятному расстрелу безоружных украинских воинов возле Степного Донецкой области.

Сейчас трудно сказать, что тех же (причастных к расстрелу военных РФ – ред.) . Но ситуация под Авдеевкой и данным конкретно населенным пунктом очень динамична. И да, есть информация, это редкие случаи, когда укрепления переходят из рук в руки. Однако утверждать, что именно те ликвидированы, мы сейчас не можем. Этот момент нужно дополнительно верифицировать, – отметил Юсов. Поделиться

По данным Юсова, нет и деталей относительно того, представители каких именно подразделений российской армии могли это сделать.

Представитель ГУР называет такую информацию чувствительной и говорит, что в ходе расследования все детали будут сообщаться.

Что известно о расстреле

Напомним, 2 декабря в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских окупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.

Омбудсмен по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что обратится в Красный Крест и ООН. Управление стратегических коммуникаций ВСУ подтвердило, что российские террористы расстреляли двух безоружных украинских защитников.

Офис генпрокурора начал расследование по факту расстрела российскими оккупантами двух украинских военнослужащих в Донецкой области. Трагедия произошла в районе села Степное Покровского района в Донецкой области.

3 декабря начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш сообщил, что казнивших российских оккупантов ликвидировали.