Розстріл українських полонених біля Роботиного. Бійці були з десантної бригади

Українські військові, яких росіяни розстріляли біля Роботиного на Запоріжжі, належали до 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Їхні тіла евакуювали з поля бою.
Розстріляні полонені належали до десантної бригади
У Командуванні зазначили, що троє військових 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості.
Загиблих воїнів було евакуйовано з поля бою.
Раніше керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора в етері «Радіо Свобода» назвав підозрюваних у цьому злочині.
Правоохоронці підозрюють російських військових із 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ, відомої як «Псковська десантна дивізія».
Розстріл українських полонених на Запоріжжі: що відомо
27 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що у грудні цього року троє українських військових потрапили в полон біля населеного пункту Роботине.
Через годину їх розстріляли російські окупанти, що є порушенням ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.
Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-