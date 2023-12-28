Розстріл українських полонених біля Роботиного. Бійці були з десантної бригади
Категорія
Україна
Дата публікації

Розстріл українських полонених біля Роботиного. Бійці були з десантної бригади

ЗСУ
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Джерело:  Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ

Українські військові, яких росіяни розстріляли біля Роботиного на Запоріжжі, належали до 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ. Їхні тіла евакуювали з поля бою.

Розстріляні полонені належали до десантної бригади

У Командуванні зазначили, що троє військових 82 окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ вибули зі строю внаслідок потрапляння у полон після отримання поранень та контузій різних ступеней тяжкості.

Російські військові, в порушення законів та звичаїв війни, умисно вбили людей, захищених в умовах збройного конфлікту.

Загиблих воїнів було евакуйовано з поля бою.

Раніше керівник департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генерального прокурора в етері «Радіо Свобода» назвав підозрюваних у цьому злочині.

Правоохоронці підозрюють російських військових із 76 гвардійської десантно-штурмової дивізії РФ, відомої як «Псковська десантна дивізія».

Розстріл українських полонених на Запоріжжі: що відомо

27 грудня Офіс генпрокурора повідомив, що у грудні цього року троє українських військових потрапили в полон біля населеного пункту Роботине.

Через годину їх розстріляли російські окупанти, що є порушенням ст. 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими.

Розпочато кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).

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