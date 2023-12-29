Українці вимагають призупинити право полонених росіян на дзвінки додому — підписати петицію

У петиції закликають забрати у російських військовополонених можливість телефонувати до своїх рідних у РФ, оскільки українські полонені позбавлені будь-якої можливості звʼязку.

Про що йдеться в петиції

На сайті президента України 28 грудня опублікована петиція, подана Тамілою Алексик від імені "дружин, матерів та сестри наших оборонців, які зараз в полоні".

У петиції авторка закликає забрати у російських військовополонених, які зараз перебувають у таборах утримання в Україні, можливість телефонувати до своїх рідних в Росію.

Таміла Алексик звертає увагу, що наразі українські військовослужбовці, які перебувають в полоні на Росії, позбавлені можливості мати телефонний звʼязок з Україною. Крім того, українські полонені оборонці також позбавлені стабільної можливості листуватися з родичами.

Авторка петиції зазначає, що Женевськими конвенціями не передбачена обовʼязковість забезпечення телефонних розмов з рідними для полонених учасників збройних конфліктів. З огляду на це, Україна не порушить жодних міжнародних зобовʼязань, якщо скасує право російським полоненим телефонувати на Росію до членів своїх родин.

У зверненні зазначається, що родини полонених українських захисників і захисниць позбавлені права на будь-яку інформацію про стан здоровʼя або місця перебування їхніх рідних у російській неволі.

Ми пишемо листи своїм чоловікам, синам та братам, але навіть не знаємо – чи доходять вони до них. МКЧХ мовчить про це не менш твердо, ніж це роблять росіяни, – зазначає авторка петиції та додає, що не всі родичі полонених знають навіть про те, чи живі їхні рідні. Поширити

Відтак Таміла Алексик звернення просить призупинити надання полоненим права на телефонний зв’язок до того часу, поки РФ також не забезпечить можливість нашим захисникам регулярно користуватися телефонним зв’язком.

Подальша можливість у полонених ворогів зв’язатися з рідними має залежати від політики РФ, яка ведеться стосовно наших захисників, – вважає авторка петиції. Поширити

Станом на момент публікації петицію підписали 566 людей з 25000 тисяч необхідних. Якщо петиція набере понад 25000 голосів протягом наступних 90 днів, на неї має відреагувати президент.

Підписати петицію можна за посиланням.

В ООН представили докази страт окупантами українських військовополонених

Зазначається, що представниками Управління ООН з прав людини зафіксовано 6 випадків позасудових страт українських військовополонених злочинцями з армії РФ.

Також було підтверджено справжність відео, на якому українського військовополоненого стратили після фрази "Слава Україні".

Підтверджено автентичність відео, на якому українському військовополоненому відтяли голову.

У оприлюдненому представниками ООН звіті зібрана інформація за період з 1 лютого до 31 липня.

Загалом в ООН документально підтверджують страту щонайменше шести українських військовополонених, які могли відбутись до 1 лютого цього року.