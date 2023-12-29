Россия развернула на фронте батальон из украинских пленных – аналитики
Категория
Украина
Дата публикации

Россия развернула на фронте батальон из украинских пленных – аналитики

ВСУ
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Источник:  ISW

РФ официально развернула на передовой батальон, сформированный из украинских пленников. Это серьезное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.

РФ вербует украинских военнопленных

Как отмечается, 28 декабря росСМИ сообщили, что возле поселка Урожайное на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", сформированный из украинских военнопленных и подчиненный формированию "Каскад" "МВД" "Донецкой народной республики" (ДНР ).

Днем ранее российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в РФ и отправил их на учебу, а в начале ноября доставил их на запад Донецкой области.

По оценке экспертов ISW, использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является возможным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне захватившей их власти, а также утверждает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий".

Кроме того, военнопленный не должен "быть использован на работах, нездоровых или опасных по характеру".

Расстрел украинских военнопленных

На днях во время боевого столкновения с украинскими бойцами вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области оккупанты взяли в плен трех украинских защитников и расстреляли их на месте.

Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Казни были военнослужащими 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.

Следователи установили, что к расстрелу могут быть причастны оккупанты из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ, известной как "Псковская десантная дивизия".

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