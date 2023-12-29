Россия развернула на фронте батальон из украинских пленных – аналитики

РФ официально развернула на передовой батальон, сформированный из украинских пленников. Это серьезное нарушение Женевской конвенции о военнопленных.
РФ вербует украинских военнопленных
Как отмечается, 28 декабря росСМИ сообщили, что возле поселка Урожайное на западе Донецкой области в боевых действиях впервые приняли участие бойцы батальона "Богдан Хмельницкий", сформированный из украинских военнопленных и подчиненный формированию "Каскад" "МВД" "Донецкой народной республики" (ДНР ).
Днем ранее российские СМИ сообщали, что батальон завербовал около 70 украинских военнопленных из исправительных колоний в РФ и отправил их на учебу, а в начале ноября доставил их на запад Донецкой области.
По оценке экспертов ISW, использование украинских военнопленных в батальоне "Богдан Хмельницкий" является возможным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.
Документ запрещает использование пленных в военной деятельности на стороне захватившей их власти, а также утверждает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или задержан в местах, где он может подвергаться воздействию огня в зоне боевых действий".
Кроме того, военнопленный не должен "быть использован на работах, нездоровых или опасных по характеру".
Расстрел украинских военнопленных
На днях во время боевого столкновения с украинскими бойцами вблизи населенного пункта Роботино Запорожской области оккупанты взяли в плен трех украинских защитников и расстреляли их на месте.
Офис генпрокурора начал уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).
Казни были военнослужащими 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады десантно-штурмовых войск ВСУ.
Следователи установили, что к расстрелу могут быть причастны оккупанты из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии РФ, известной как "Псковская десантная дивизия".
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