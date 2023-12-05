Россияне удерживают пленного правозащитника Максима Буткевича в колонии на оккупированной части Луганщины
Категория
Украина
Дата публикации

Россияне удерживают пленного правозащитника Максима Буткевича в колонии на оккупированной части Луганщины

Максим Буткевич
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Украинский правозащитник и военнослужащий Максим Буткевич, незаконно приговоренный “судом ЛНР” к 13 годам заключения, находится в колонии в Красном Луче на оккупированной территории Луганской области.

Россияне удерживают правозащитника Буткевича в Луганской области

Издание «Решетки» получило эту информацию от адвоката Леонида Соловьева, получившего ответ от российской Федеральной службы исполнения наказаний по запросу о местонахождении Буткевича.

Напомним, что Максим Буткевич попал в плен в июне 2022 года в Луганской области.

Оккупанты обвинили в жестоком обращении с мирными жителями и применении запрещенных методов войны: якобы 4 июня он обстрелял из гранатомета жилой дом в Северодонецке.

Буткевича принудили признать вину, несмотря на то, что в день обстрела он находился в Киевской области.

Так называемый "суд" оккупированного Луганска приговорил его к 13 годам заключения. В апелляции 23 августа срок подтвердили.

После этого местонахождение Буткевича оставалось неизвестным.

Кто такой Максим Буткевич

Максим Буткевич – правозащитник, журналист, общественный деятель, координатор и соучредитель проекта помощь искателям убежища «Без границ», соучредитель «Общественного радио» и Центра прав человека Zmina.

Работал на украинских телеканалах и Британии, был членом правления украинского представительства Amnesty International и Общественного совета при МВД.

С 2014 помогал переселенцам, занимался защитой беженцев.

Украинские правозащитники, МИД Украины, а депутаты ПАСЕ призвали уволить Буткевича.

В октябре 2023 правозащитник стал лауреатом награды имени Анны Франк за человеческое достоинство и толерантность от посольства Нидерландов в США.

Не Берлинале-2023 представители украинской киноиндустрии призвали международное культурное сообщество потребовать увольнения Максима Буткевича.

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