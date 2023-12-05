Росіяни утримують полоненого правозахисника Максима Буткевича в колонії на окупованій частині Луганщини

Український правозахисник та військовослужбовець Максим Буткевич, незаконно засуджений “судом ЛНР” до 13 років ув'язнення, перебуває у колонії у Красному Лучі на окупованій території Луганської області.

Росіяни утримують правозахисника Буткевича на Луганщині

Видання «Ґрати» отримало цю інформацію від адвоката Леоніда Соловйова, який отримав відповідь від російської Федеральної служби виконання покарань на запит про місцезнаходження Буткевича.

Нагадаємо, що Максим Буткевич потрапив у полон у червні 2022 року в Луганській області.

Окупанти звинуватили у жорстокому поводженні з мирними жителями та застосуванні заборонених методів війни: нібито 4 червня він обстріляв із гранатомета житловий будинок у Сєвєродонецьку.

Буткевича примусили визнати вину, незважаючи на те, що в день обстрілу він перебував у Київській області.

Так званий “суд” окупованого Луганська засудив його до 13 років ув'язнення. В апеляції 23 серпня термін підтвердили.

Після цього місцезнаходження Буткевича залишалося невідомим.

Хто такий Максим Буткевич

Максим Буткевич - правозахисник, журналіст, громадський діяч, координатор та співзасновник проєкту допомогу шукачам притулку «Без кордонів», співзасновник «Громадського радіо» та Центру прав людини Zmina.

Працював на українських телеканалах та у Британії, був членом правління українського представництва Amnesty International та Громадської ради при МВС.

З 2014 року допомагав переселенцям, займався захистом біженців.

Українські правозахисники, МЗС України, а депутати ПАРЄ закликали звільнити Буткевича.

У жовтні 2023 року правозахисник став лауреатом нагороди імені Анни Франк за людську гідність і толерантність від посольства Нідерландів у США.

Не Берлінале-2023 представники української кіноіндустрії закликали міжнародну культурну спільноту вимагати звільнення Максима Буткевича.