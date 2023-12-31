Новый год в плену. В Киеве семьи военнопленных провели митинг в их поддержку

В поддержку украинских военнопленных в Киеве провели акцию-напоминание “Второй Новый год в плену. Не молчи. Плен – убивает!”.

В Киеве провели акцию в поддержку пленных бойцов "Азова"

Акция в формате живого коридора с плакатами в руках прошла в столице возле ТЦ Gulliver.

Организаторы мероприятия — собравшиеся семьи военнопленных бойцов Мариупольского гарнизона, чтобы напомнить о тех, кто находится до сих пор в российском плену и в очередной раз привлечь внимание к вопросу неотложности действий по их возвращению домой.

Фото – suspilne.media Фото – suspilne.media Фото – suspilne.media Фото – suspilne.media 1 из 4

Мы родственники военнопленных Мариупольского гарнизона, которые защищали город до последнего боеприпаса, рассказала участница акции Евгения. По ее словам, большая часть гарнизона во время боев за Мариуполь отошла по приказу командования в "Азовсталь". Поделиться

Участие в акции приняли несколько десятков человек. Они держали в руках плакаты с надписями Free Azov, Азов спас Украину, кто спасет Азов, Сейчас все в плену праздников, а кто в плену на праздники, Не хочу праздник, хочу обмен пленных и т.д.

Также участники принесли с собой флаги Украины, города Мариуполь, полка "Азов".

Что известно об украинских бойцах в плену

Как сообщалось, более 80 дней украинские военнослужащие удерживали оборону Мариуполя. 16 мая 2022 года началась эвакуация защитников города из заблокированного российскими захватчиками металлургического комбината "Азовсталь".

После вывода украинских военных из меткомбината, согласно договоренностям, они ожидают обмена.