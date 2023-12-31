Новий рік у полоні. У Києві родини військовополонених провели мітинг на їх підтримку

На підтримку українських військовополонених у Києві провели акцію-нагадування “Другий Новий рік в полоні. Не мовчи. Полон – вбиває!”.

У Києві провели акцію на підтримку полонених бійців “Азову”

Акція у форматі живого коридору з плакатами в руках відбулася в столиці біля ТЦ Gulliver.

Організатори заходу — родини військовополонених бійців Маріупольського гарнізону, які зібралися, щоб нагадати про тих, хто перебуває досі в російському полоні та вчергове привернути увагу до питання нагальності дій щодо їх повернення додому.

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Ми — родичі військовополонених Маріупольського гарнізону, які захищали місто до останнього боєприпаса, — розповіла учасниця акції Євгенія. За її словами, більша частина гарнізону під час боїв за Маріуполь відійшла за наказом командування в "Азовсталь". Поширити

Участь у акції взяли декілька десятків осіб. Вони тримали в руках плакати з написами “Free Azov”, “Азов врятував Україну, хто врятує Азов”, “Зараз всі в полоні свят, а хтось в полоні на свята”, “Не хочу свято, хочу обмін полонених” тощо.

Також учасники принесли з собою прапори України, міста Маріуполь, полку “Азов”.

Що відомо про україських бійців у полоні

Як повідомлялося, понад 80 днів українські військовослужбовці тримали оборону Маріуполя. 16 травня 2022 року розпочалась евакуація захисників міста із заблокованого російськими загарбниками металургійного комбінату "Азовсталь".

Після виведення українських військових із меткомбінату, згідно з домовленостями, вони очікують на обмін.