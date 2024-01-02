Десантник 95-ї бригади врятував полоненого бійця ЗСУ за допомогою дрона — відео

Десантники врятували українського полоненого

У дописі 95-ї бригади йдеться, що десантники працювали по ділянці, яку контролював ворог.

Успішно було ліквідовано чимало окупантів за допомогою скидів. Коли росіяни були знищені, помітили в траншеї зв’язаного українського військовослужбовця. Це був боєць іншої бригади. Поширити

Командир групи безпілотних систем «Шериф» розповідає, що їхній оператор дрона з позивним «Кевін» почав привертати увагу того полоненого - миготіти вогниками на «Мавіку».

Хлопець на землі зорієнтувався, зрозумів, що це свої й почав йти за нашим дроном. Коли ми так виводили нашого побратима, то ще зустрівся один вцілілий «орк». Росіянин не бачив нашу «пташку», на якій ще була одна граната, почав руками махати українському солдату, мовляв, повернись. Поширити

Тоді «Кевін» скинув на окупанта гранату та поранив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу.

Вкотре бачимо: аби воювати, потрібна не лише груба сила, а й інтелект", — каже "Шериф". Поширити

У Києві родини військовополонених провели мітинг

31 грудня родини військовополонених бійців Маріупольського гарнізону зібралися, аби нагадати про тих, хто перебуває в російському полоні.

Учасники акції тримали в руках плакати з написами “Free Azov”, “Азов врятував Україну, хто врятує Азов”, “Зараз всі в полоні свят, а хтось в полоні на свята”, “Не хочу свято, хочу обмін полонених”

Станом на 17 листопада 2023 року було відомо, що у російському полоні перебувають 4 337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті, чиє перебування у російському полоні яких вдалося встановити.