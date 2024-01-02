Десантник 95-ї бригади врятував полоненого бійця ЗСУ за допомогою дрона — відео

Оператор дрона 95-ї бригади Десантно-штурмових військ зміг вивести з російського полону українського солдата за допомогою безпілотника.
Десантники врятували українського полоненого
У дописі 95-ї бригади йдеться, що десантники працювали по ділянці, яку контролював ворог.
Командир групи безпілотних систем «Шериф» розповідає, що їхній оператор дрона з позивним «Кевін» почав привертати увагу того полоненого - миготіти вогниками на «Мавіку».
Тоді «Кевін» скинув на окупанта гранату та поранив його, і далі продовжив виводити побратима до його підрозділу.
У Києві родини військовополонених провели мітинг
31 грудня родини військовополонених бійців Маріупольського гарнізону зібралися, аби нагадати про тих, хто перебуває в російському полоні.
Учасники акції тримали в руках плакати з написами “Free Azov”, “Азов врятував Україну, хто врятує Азов”, “Зараз всі в полоні свят, а хтось в полоні на свята”, “Не хочу свято, хочу обмін полонених”
Станом на 17 листопада 2023 року було відомо, що у російському полоні перебувають 4 337 українців. З них – 3 574 військових і 763 цивільних. Це ті, чиє перебування у російському полоні яких вдалося встановити.
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