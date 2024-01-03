Украина вернула из российского плена более 200 воинов и гражданских

3 января из российского плена в Украину вернули более 200 украинских воинов и гражданских. Среди них часть защитников Мариуполя и Азовстали.

Из плена вернули более 200 украинских военных и гражданских

Президент Владимир Зеленский сообщил, что среди вернувшихся домой - солдаты, сержанты, офицеры, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и Азовсталь.

Спасибо всем, кто при всех трудностях возвращает наших людей домой! Спасибо нашим защитникам! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, ныне в российской неволе. Поделиться

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что из плена вернули 230 украинских граждан - это наибольший по количеству возвращенных защитников обмен.

Среди них представителей Вооруженных Сил Украины – 130 (среди них ТРО – 14, ВМС – 14), Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.

По данным штаба, среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и те украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус «поиск личности» (48).