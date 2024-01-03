Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних

3 січня з російського полону в Україну повернули більше 200 українських воїнів і цивільних. Серед них частина захисників Маріуполя та «Азовсталі».

З полону повернули понад 200 українських військових та цивільних

Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед тих, хто повернувся додому - солдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь».

Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі. Поширити

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що з полону повернули 230 українських громадян - це найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін.

Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

За даними штабу, серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» (48).