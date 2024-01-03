Україна повернула з російського полону понад 200 воїнів і цивільних

3 січня з російського полону в Україну повернули більше 200 українських воїнів і цивільних. Серед них частина захисників Маріуполя та «Азовсталі».
З полону повернули понад 200 українських військових та цивільних
Президент Володимир Зеленський повідомив, що серед тих, хто повернувся додому - солдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь».
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що з полону повернули 230 українських громадян - це найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін.
Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
За даними штабу, серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» (48).
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