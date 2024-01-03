Буданов раскрыл подробности масштабного обмена военнопленными

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов рассказал о деталях подготовки масштабного обмена военнопленными с РФ.

Что известно о подготовке и проведении масштабного обмена военнопленными

По информации главы ГУР, среди 230 украинцев, кого удалось вернуть домой из российского плена, защитники острова Змеиный и Чернобыльской АЭС, медики, защитники из "Азовстали", бойцы-пограничники, правоохранители, военнослужащие Нацгвардии.

Буданов подчеркнул, что подготовка к проведению этого обмена длилась довольно долго при посреднической поддержке Арабских Эмиратов.

Из плена вернули более 200 украинских военных и гражданских

По информации президента Украины, из российского плена вернулись олдаты, сержанты, офицеры, воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и Азовсталь.

Координационный штаб по обращению с военнопленными сообщает, что из плена вернули 230 украинских граждан - это самый большой по количеству возвращенных защитников обмен.

Среди них представителей Вооруженных Сил Украины – 130 (среди них ТРО – 14, ВМС – 14), Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.

По данным штаба, среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести и имели статус «поиск личности» (48).