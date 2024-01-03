Буданов розкрив подробиці масштабного обміну військовополоненими

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов розповів розкрив деталі підготовки масштабного обміну військовополоненими із РФ.
Що відомо про підготовку та проведення масштабного обміну військовополоненими
За інформацією очільника ГУР, серед тих 230 українців, кого вдалось повернути додому з російського полону, захисники острова Зміїний та Чорнобильскої АЕС, медики, захисники з “Азовсталі”, бійці-прикордонники, правоохоронці, військовослужбовці Нацгвардії.
Буданов підкреслив, що підготовка до проведення цього обміну тривала досить довго за посередницької підтримки Арабських Еміратів.
З полону повернули понад 200 українських військових та цивільних
За інформацією президента України, з російського полону повернулись олдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь».
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що з полону повернули 230 українських громадян - це найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін.
Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.
За даними штабу, серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» (48).
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