Буданов розкрив подробиці масштабного обміну військовополоненими

Що відомо про підготовку та проведення масштабного обміну військовополоненими

За інформацією очільника ГУР, серед тих 230 українців, кого вдалось повернути додому з російського полону, захисники острова Зміїний та Чорнобильскої АЕС, медики, захисники з “Азовсталі”, бійці-прикордонники, правоохоронці, військовослужбовці Нацгвардії.

Буданов підкреслив, що підготовка до проведення цього обміну тривала досить довго за посередницької підтримки Арабських Еміратів.

З полону повернули понад 200 українських військових та цивільних

За інформацією президента України, з російського полону повернулись олдати, сержанти, офіцери, воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та «Азовсталь».

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими повідомляє, що з полону повернули 230 українських громадян - це найбільший за кількістю повернутих оборонців обмін.

Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

За даними штабу, серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти та мали статус «пошук особи» (48).