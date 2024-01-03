Зеленський назвав ключову умову успішного обміну полоненими
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський назвав ключову умову успішного обміну полоненими

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

За словами президента Володимира Зеленського, якомога більша кількість взятих у полон російських військових злочинців впливає на результат переговорів щодо обміну. 

Що відомо про успішну тактику України у веденні переговорів щодо обміну полоненими

Сьогодні попри все, попри всі виклики – гарна новина за довгий уже час. Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей. Воїнів і - дуже важливо - цивільних. Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів, - підкреслив Зеленський.

За його словами, керівництво України намагається використати будь-яку можливість для проведення обміну.

На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, Україна порушує тему повернення полонених.

Що відомо про результати масштабного обміну

Зараз я радий, що вдалося розблокувати обмін. Додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії. Прикордонники, воїни ВМС. Більшість - солдати та сержанти. Але й офіцери. Справді хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та "Азовсталі, - наголосив президент.

За словами Зеленського, про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти.

Дякую всій команді, яка працювала й працює, щоб обміни продовжувались! Буданов, Єрмак, Усов, Малюк, Клименко. І, звичайно, я дякую кожному нашому воїну на передовій, хто бере окупантів у полон і поповнює наш обмінний фонд. Що більше росіян беремо в полон, то більш результативні будуть перемовини щодо обмінів, - зазначив глава держави.

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