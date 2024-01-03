Зеленський назвав ключову умову успішного обміну полоненими

Що відомо про успішну тактику України у веденні переговорів щодо обміну полоненими

Сьогодні попри все, попри всі виклики – гарна новина за довгий уже час. Вдалося звільнити з російського полону понад 200 наших людей. Воїнів і - дуже важливо - цивільних. Пам’ятаємо про всіх українців, які в російській неволі. Довга була пауза в обмінах, але жодної паузи не було в переговорах щодо обмінів, - підкреслив Зеленський. Поширити

За його словами, керівництво України намагається використати будь-яку можливість для проведення обміну.

На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, Україна порушує тему повернення полонених.

Що відомо про результати масштабного обміну

Зараз я радий, що вдалося розблокувати обмін. Додому повернули і воїнів Збройних Сил, і воїнів Національної гвардії. Прикордонники, воїни ВМС. Більшість - солдати та сержанти. Але й офіцери. Справді хороший день для України. Частина з цих наших воїнів – захисники Маріуполя та "Азовсталі, - наголосив президент. Поширити

За словами Зеленського, про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти.