Зеленський назвав ключову умову успішного обміну полоненими

За словами президента Володимира Зеленського, якомога більша кількість взятих у полон російських військових злочинців впливає на результат переговорів щодо обміну.
Що відомо про успішну тактику України у веденні переговорів щодо обміну полоненими
За його словами, керівництво України намагається використати будь-яку можливість для проведення обміну.
На кожній міжнародній зустрічі, яка може бути допомогою, Україна порушує тему повернення полонених.
Що відомо про результати масштабного обміну
За словами Зеленського, про частину зі звільнених зараз навіть на початку не було відомостей, що вони в полоні. І вважалося, що вони зниклі безвісти.
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