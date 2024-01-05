Зеленський провів перемовини з Ердоганом: перші подробиці

Увечері 5 січня український лідер Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили важливі питання відносин офіційних Києва та Анкари, а також російсько-української війни.
Переговори Зеленського та Ердогана: що наразі відомо
За словами глави держави, він розповів турецькому колезі про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться в Давосі, та запросив представника офіційної Анкари.
Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що отримав від Реджепа Таїпа Ердогана позитивну відповідь.
Володимир Зеленський також подякував турецькому колезі за досягнутий рівень співпраці між Києвом та Анкарою в багатьох сферах.
Туреччина блокує вхід в Чорне море британських кораблів для України
За словами представників турецької влади, офіційна Анкара не давала дозвіл двом мінним тральщикам, які Британія передає Україні, зайти в Чорне море.
Команда Реджепа Таїпа Ердогана нагадала, що Туреччина, яка є гарантом чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре, закрила їх "для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України)".
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