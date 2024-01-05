Зеленський провів перемовини з Ердоганом: перші подробиці

Увечері 5 січня український лідер Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган обговорили важливі питання відносин офіційних Києва та Анкари, а також російсько-української війни.

Переговори Зеленського та Ердогана: що наразі відомо

За словами глави держави, він розповів турецькому колезі про підготовку нової зустрічі на рівні радників, яка відбудеться в Давосі, та запросив представника офіційної Анкари.

Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що отримав від Реджепа Таїпа Ердогана позитивну відповідь.

Окрему увагу під час розмови приділили пункту Формули миру щодо повернення всіх полонених та депортованих. Дуже важливим є посередництво Туреччини, щоб можна було звільнити і кримських татар, і всіх інших – дорослих та дітей, воїнів та цивільних, – які утримуються в російській неволі, - розповідає глава держави. Поширити

Володимир Зеленський також подякував турецькому колезі за досягнутий рівень співпраці між Києвом та Анкарою в багатьох сферах.

Бачимо, як сила нашого партнерства додає сили всьому нашому регіону, - підсумував президент. Поширити

Туреччина блокує вхід в Чорне море британських кораблів для України

За словами представників турецької влади, офіційна Анкара не давала дозвіл двом мінним тральщикам, які Британія передає Україні, зайти в Чорне море.

Команда Реджепа Таїпа Ердогана нагадала, що Туреччина, яка є гарантом чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре, закрила їх "для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України)".