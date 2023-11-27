Туреччина різко збільшила експорт військових товарів до РФ — FT

Туреччина постачає РФ все більше цивільних товарів, які можна використати з військовою метою. Йдеться про мікрочипи та телескопічні приціли.

Потік товарів із Туреччини до Росії

Видання зазначає, що збільшення імпорту до Туреччини 45 цивільних матеріалів, придатних для потенційно військового використання, підірвали спроби США і Європи обмежити здатність Москви оснащувати свої збройні сили.

За девʼять місяців 2023 року Туреччина повідомила про експорт «високопріоритетних» товарів до РФ та колишніх радянських республік на 158 мільйонів доларів. Це втричі перевищує рівень, зафіксований за той же період 2022 року, коли почалася війна в Україні.

Фото – www.ft.com

Цього тижня заступник міністра фінансів США з питань тероризму та фінансової розвідки Браян Нельсон має відвідати Туреччину, щоб запобігти подальшій підтримці Кремля.

З деякими третіми країнами, такими як Туреччина, ми справді маємо слабшу позицію щодо забезпечення дотримання правил, ніж хотілося б, – сказала FT колишня заступниця помічника торгового представника США Емілі Кілкріз. Поширити

Вона наголосила, що США і союзники вживатимуть примусових заходів, якщо Туреччина нічого не змінить.

Експорт товарів до РФ

Раніше в ГУР повідомили, що найбільше іноземних компонентів, від яких критично залежить Російська федерація, у двох виробах - це "Іскандер" та "Кинжал". Крім того, іноземні компоненти є і в російській авіації. При цьому найбільше в російській військовій техніці знаходять комплектуючі американських компаній.

Нагадаємо, спеціальний представник ЄС щодо реалізації санкцій Девід О'Салліван заявив, що Брюссель переключає свою увагу з ухвалення нових санкцій проти Росії на забезпечення дотримання вже існуючих. У поле уваги потраплять і треті країни.