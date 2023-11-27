Турция резко увеличила экспорт военных товаров в РФ - FT

Турция поставляет РФ все больше гражданских товаров, которые можно использовать в военных целях. Речь идет о микрочипах и телескопических прицелах.

Поток товаров из Турции в Россию

Издание отмечает, что увеличение импорта в Турцию 45 гражданских материалов, пригодных для потенциально военного использования, взорвали попытки США и Европы ограничить способность Москвы оснащать свои вооруженные силы.

За девять месяцев 2023 года Турция сообщила об экспорте «высокоприоритетных» товаров в РФ и бывших советских республик на 158 миллионов долларов. Это втрое превышает уровень, зафиксированный за тот же период 2022, когда началась война в Украине.

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На этой неделе заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки Брайан Нельсон должен посетить Турцию, чтобы предотвратить дальнейшую поддержку Кремля.

С некоторыми третьими странами, такими как Турция, мы действительно имеем более слабую позицию по обеспечению соблюдения правил, чем хотелось бы, – сказала FT бывшая заместитель помощника торгового представителя США Эмили Килкриз. Поделиться

Она подчеркнула, что США и союзники будут принимать принудительные меры, если Турция ничего не изменит.

Экспорт товаров в Россию

Ранее в ГУР сообщили, что больше иностранных компонентов, от которых критически зависит Российская федерация, в двух изделиях - это "Искандер" и "Кинжал". Кроме того, иностранные компоненты есть и в российской авиации. При этом больше всего в российской военной технике находят комплектующие американских компаний.

Напомним, специальный представитель ЕС по реализации санкций Дэвид О'Салливан заявил, что Брюссель переключает свое внимание на принятие новых санкций против России на обеспечение соблюдения уже существующих. В поле внимания попадут и третьи страны.