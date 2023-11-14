Турция рекордно нарастила импорт российской нефти
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Турция рекордно нарастила импорт российской нефти

российская нефть
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Источник:  Reuters

Трейдеры фондовой биржи и финансовой информационной компании (LSEG) обратили внимание на то, что импорт Турцией российской нефти марки Urals в ноябре уже близится к рекордно высокому уровню.

Анкара продолжает сотрудничество с Москвой

Согласно прогнозам аналитиков, поставка российского "черного золота" марки Urals в Турцию в этом месяце возрастет выше октябрьских 1,4 млн тонн.

Более того, она даже может превысить исторический пик октября 2022 года в 1,43 млн тонн.

Команда LSEG обращает внимание на то, что турецкая сторона уже купила более 800 тысяч тонн нефти марки Urals из российских портов в период с 1 по 15 ноября, что на 200 тысяч тонн больше, чем за аналогичный период октября.

Турция увеличила импорт дешевой российской нефти после того, как ее крупнейший нефтеперерабатывающий завод STAR, принадлежащий азербайджанской SOCAR, заключил соглашение с российским "Лукойлом" о срочных поставках этого сорта.

Кроме того, указано, "Лукойл" начал поставлять Urals на STAR в октябре и, по предварительным данным, в этом месяце поставит около 100 тысяч баррелей в сутки, что эквивалентно половине мощности завода.

Запад уже пытается бороться с этой проблемой

Недавно официально стало известно, что Минфин США разослал запросы 30 владельцам около сотни судов, подозреваемых в перевозке российской нефти, несмотря на согласованный западными лидерами потолок цен.

Что важно понимать еще год назад, «Большая семерка», Евросоюз и Австралия ввели ограничения на экспорт российской нефти морским транспортом на уровне 60 долларов за баррель.

Однако стремительный рост мировых цен на нефть в 2023 году стал причиной того, что значительная часть нефти из РФ торгуется по более чем 60 долларов цене, что де-факто нивелирует эффект западных санкций.

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