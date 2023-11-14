Туреччина рекордно наростила імпорт російської нафти

Трейдери фондової біржі та фінансової інформаційної компанії (LSEG) звернули увагу на те, що

Анкара продовжує співпрацю з Москвою

Згідно з прогнозами аналітиків, постачання російського “чорного золота” марки Urals до Туреччини цього місяця зросте вище жовтневих 1,4 млн тонн.

Ба більше, вона навіть може перевищити історичний пік жовтня 2022 року в 1,43 млн тонн.

Команда LSEG звертає увагу на те, що турецька сторона уже купила понад 800 тисяч тонн нафти марки Urals з російських портів у період з 1 по 15 листопада, що на 200 тисяч тонн більше, ніж за аналогічний період жовтня.

Туреччина збільшила імпорт дешевої російської нафти після того, як її найбільший нафтопереробний завод STAR, що належить азербайджанській SOCAR, уклав угоду з російським "Лукойлом" про термінові поставки цього сорту. Поширити

Окрім того, наголошується, "Лукойл" почав постачати Urals на STAR у жовтні і, за попередніми даними, цього місяця поставить близько 100 тисяч барелів на добу, що еквівалентно половині потужності заводу.

Захід уже намагається боротися з цією проблемою

Нещодавно офіційно стало відомо проте, що Мінфін США розіслало запити 30 власникам близько сотні суден, яких підозрюють у перевезенні російської нафти, попри погоджену західними лідерами стелю цін.

Що важливо розуміти, ще рік тому, “Велика сімка”, Євросоюз та Австралія запровадили обмеження на експорт російської нафти морським транспортом на рівні 60 доларів за барель.

Проте стрімкий ріст світових цін на нафту у 2023 році став причиною того, що значна частина нафти з РФ торгується за вищою за 60 доларів ціною, що де-факто нівелює ефект західних санкцій.