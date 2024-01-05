Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробности
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Политика
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Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробности

Владимир Зеленский
Зеленский и Эрдоган
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Вечером 5 января украинский лидер Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили важные вопросы отношений официальных Киева и Анкары, а также российско-украинской войны.

Переговоры Зеленского и Эрдогана: что известно

По словам главы государства, он рассказал турецкому коллеге о подготовке новой встречи на уровне советников, которая состоится в Давосе, и пригласил представителя официальной Анкары.

Владимир Зеленский официально подтвердил, что получил от Реджепа Тайипа Эрдогана положительный ответ.

Отдельное внимание во время разговора было уделено пункту Формулы мира о возвращении всех пленных и депортированных. Очень важно посредничество Турции, чтобы можно было освободить и крымских татар, и всех других - взрослых и детей, воинов и гражданских, - которые находятся в российской неволе, - рассказывает глава государства.

Владимир Зеленский также поблагодарил турецкого коллегу за достигнутый уровень сотрудничества между Киевом и Анкарой во многих сферах.

Видим, как сила нашего партнерства придает силы всему нашему региону, - подытожил президент.

Турция блокирует вход в Черное море британских кораблей для Украины

По словам представителей турецких властей, официальная Анкара не давала разрешение двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, зайти в Черное море.

Команда Реджепа Таипа Эрдогана напомнила, что Турция, которая является гарантом черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре, закрыла их "для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины)".

Наши соответствующие союзники должным образом проинформированы о том, что тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы к Черному морю до тех пор, пока идет война, – сообщила официальная Анкара.

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