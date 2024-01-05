Зеленский провел переговоры с Эрдоганом: первые подробности

Вечером 5 января украинский лидер Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили важные вопросы отношений официальных Киева и Анкары, а также российско-украинской войны.
Переговоры Зеленского и Эрдогана: что известно
По словам главы государства, он рассказал турецкому коллеге о подготовке новой встречи на уровне советников, которая состоится в Давосе, и пригласил представителя официальной Анкары.
Владимир Зеленский официально подтвердил, что получил от Реджепа Тайипа Эрдогана положительный ответ.
Владимир Зеленский также поблагодарил турецкого коллегу за достигнутый уровень сотрудничества между Киевом и Анкарой во многих сферах.
Турция блокирует вход в Черное море британских кораблей для Украины
По словам представителей турецких властей, официальная Анкара не давала разрешение двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, зайти в Черное море.
Команда Реджепа Таипа Эрдогана напомнила, что Турция, которая является гарантом черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре, закрыла их "для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины)".
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