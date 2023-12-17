Турция не пускает в Черное море украинские военные корабли — что происходит
Категория
Мир
Дата публикации

Турция не пускает в Черное море украинские военные корабли — что происходит

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Как сообщает спикер Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, у Украины нет возможности ввести в акваторию Черного моря свои военные корабли, которые нужны для разминирования. Он официально подтвердил, что их не пропускает Турция, которая, как известно, является членом НАТО.

Что происходит в Черном море по состоянию на 17 декабря

Дмитрий Плетенчук официально отреагировал на запланированное подписание соглашения о совместном разминировании Черного моря между Болгарией, Турцией и Румынией без участия Украины и украинских специалистов.

Он обращает внимание на то, что официальный Киев не имеет права ввести свои корабли из-за конвенции Монтре, которую ратифицировали в Анкаре.

По его словам, ключевая проблема состоит в том, что Украина и Россия до сих пор находятся в состоянии войны, а турецкие власти не могут пропускать военные корабли государств, ведущих войну.

Соответственно, мы не можем ввести наши противоменные корабли, на которых уже обучены экипажи. Да, с этой позиции, это проблема, – объяснил спикер ВМС.

Он также подчеркнул, что с целью реализации кампании по разминированию Черного моря во время полномасштабной войны с Россией сохраняется недостаточный уровень безопасности, ведь есть нарушитель – Россия, которой наплевать на абсолютно все правила.

Что важно знать о конвенции Монтре

Этот документ, преследующий цель восстановить суверенитет Турции над проливами из Черного в Средиземное море, был подписан еще 20 июля 1936 года.

Конвенция сохраняет за торговыми судами всех стран свободу прохода через пролив как в мирное, так и военное время.

Однако режим прохода военных кораблей разный в отношении черноморских и нечерноморских государств.

По словам экспертов, в случае участия официальной Анкары в войне, а также если она сочтет, что ей непосредственно угрожает война, тогда Турция имеет право разрешать или запрещать проход через проливы любых военных кораблей.

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