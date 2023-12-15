1 млн баррелей в сутки. Россия снова масштабно экспортирует морем дизтопливо
Категория
Экономика
Дата публикации

1 млн баррелей в сутки. Россия снова масштабно экспортирует морем дизтопливо

Дизтопливо
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Источник:  online.ua

Россия за первые недели декабря возобновила морской экспорт дизтоплива до уровня 1 млн баррелей в сутки – максимального показателя с августа – благодаря отмене экспортных ограничений.

Россия наращивает экспорт дизтоплива морем

Российские нефтяные компании в первые две недели декабря резко нарастили экспорт дизельного топлива морем, который в результате восстановился до объема 1 млн баррелей в сутки.

Об этом сообщает российское издание "Коммерсант".

Это стало возможным благодаря почти полному снятию экспортного эмбарго, которое было введено в конце сентября, – говорится в статье.

По данным Kpler, Россия за первые недели декабря возобновила морской экспорт дизтоплива до уровня 1 млн б/с – максимального показателя с августа – благодаря отмене экспортных ограничений.

Российские власти из-за существенного удорожания топлива ввели с 21 сентября эмбарго на экспорт бензина и дизтоплива. В результате танкерные поставки дизтоплива снизились до 740 тыс б/с в сентябре.

Но уже через две недели запрет экспорта для дизтоплива, направляющегося в порты трубопроводным транспортом, был снят, поскольку сохранение полного запрета экспорта грозит НПЗ снижением нефтепереработки.

В октябре морской экспорт дизтоплива несколько вырос – до 768 тыс. б/с.

В первой половине ноября РФ сняла эмбарго на экспорт бензина, а в конце месяца – и на экспорт летнего дизтоплива.

По данным Kpler, морской экспорт в ноябре увеличился в среднем до 800 тыс. б/с. Из-под запрета было выведено зимнее ГП, спрос на которое растет в России за период холодов.

Турция, крупнейший покупатель российского дизтоплива, наиболее пострадавший от эмбарго, пока восстанавливает прежний уровень импорта. Второе место по объему снабжения удерживает Бразилия, которая наращивает импорт из РФ третий месяц подряд.

Турция скупает российское дизельное топливо

Поставки дизельного топлива из России в Турцию в прошлом месяце достигли самого высокого уровня за последние семь лет, согласно данным, собранным изданием. Это произошло после введения санкций в начале февраля, запрещающих странам Европейского Союза покупать морским путем топливо из России.

Хотя предполагалось, что Турция увеличит объем покупки российского топлива после введения ограничений, масштабы этой покупки оказались поразительными.

Потоки превысили 10 миллионов баррелей в марте, почти на 50% больше, чем в феврале, и достаточно, чтобы удовлетворить спрос страны, по крайней мере, на пару недель. Это также потенциально прибыльно, поскольку Турция, вероятно, поставляет топливо по привлекательным ценам. Турция выигрывает больше, поскольку получает доступ к проблемному российскому газойлю/дизелю, — сказал Юджин Линделл, руководитель отдела нефтепереработки консалтинговой компании Facts Global Energy, добавив, что это также означает, что Россия находит покупателя для своих поставок.

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