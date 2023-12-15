1 млн барелів на добу. Росія знову масштабно експортує морем дизпаливо

Росія за перші тижні грудня відновила морський експорт дизпалива до рівня 1 млн барелів на добу – максимального показника з серпня – завдяки скасуванню експортних обмежень.

Росія нарощує експорт дизпалива морем

Російські нафтові компанії в перші два тижні грудня різко наростили експорт дизельного палива морем, який в результаті відновився до обсягу 1 млн барелів на добу.

Про це повідомляє російське видання "Коммерсант".

Це стало можливим завдяки майже повному зняттю експортного ембарго, яке було запроваджено наприкінці вересня, – йдеться в статті. Поширити

За даними Kpler, Росія за перші тижні грудня відновила морський експорт дизпалива до рівня 1 млн б/д. – максимального показника з серпня – завдяки скасуванню експортних обмежень.

Російська влада через суттєве подорожчання палива ввела з 21 вересня ембарго на експорт бензину та дизпалива. В результаті танкерні постачання дизпалива знизилися до 740 тис б/д у вересні.

Але вже через два тижні заборону експорту для дизпалива, яке прямує до портів трубопровідним транспортом, було знято, оскільки збереження повної заборони експорту загрожує НПЗ затоваренням та зниженням нафтопереробки.

У жовтні морський експорт дизпалива трохи зріс – до 768 тис б/д.

У першій половині листопада РФ зняла ембарго на експорт бензину, а наприкінці місяця – і на експорт літнього дизпалива.

За даними Kpler, морський експорт у листопаді збільшився в середньому до 800 тис. б/с. З-під заборони був виведено зимове ДП, попит на яке зростає у Росії у період холодів.

Туреччина, найбільший покупець російського дизпалива, що найбільше постраждав від ембарго, поки що відновлює колишній рівень імпорту. Друге місце за обсягом постачання утримує Бразилія, яка нарощує імпорт із РФ третій місяць поспіль.

Туреччина скуповує російське дизельне пальне

Постачання дизельного палива з Росії до Туреччини минулого місяця досягли найвищого рівня за останні сім років, згідно з даними, зібраними виданням. Це сталося після введення санкцій на початку лютого, які забороняють країнам Європейського Союзу купувати морським шляхом паливо із Росії.

Хоча передбачалося, що Туреччина збільшить обсяг купівлі російського палива після введення обмежень, масштаби цієї купівлі виявилися вражаючими.