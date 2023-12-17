Туреччина не пускає в Чорне море українські військові кораблі — що відбувається

Як повідомляє спікер Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук, Україна не має змоги ввести у акваторію Чорного моря свої військові кораблі, які потрібні для розмінування. Він офіційно підтвердив, що їх не пропускає Туреччина, яка, як відомо, є членом НАТО.

Що відбувається у Чорному морі станом на 17 грудня

Дмитро Плетенчук офіційно відреагував на заплановане підписання угоди про спільне розмінування Чорного моря між Болгарією, Туреччиною та Румунією без участі України та українських фахівців.

Він звертає увагу на те, що офіційний Київ не має права ввести свої кораблі через конвенцію Монтре, яку ратифікували в Анкарі.

За його словами, ключова проблема полягає у тому, що Україна та Росія досі знаходяться у стані війни, а турецька влада не може пропускати військові кораблі держав, які ведуть війну.

Відповідно, ми не можемо ввести наші протимінні кораблі, на яких вже є навчені екіпажі. Так, з цієї позиції, це проблема, – пояснив спікер ВМС. Поширити

Він також наголосив, що з метою реалізації кампанії щодо розмінування Чорного моря під час повномасштабної війни з Росією недостатній рівень безпеки, адже є порушник – Росія, якій начхати на абсолютно всі правила.

Що важливо знати про конвенцію Монтре

Цей документ, який мав на меті відновити суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, був підписаний ще 20 липня 1936 року.

Конвенція зберігає за торговими суднами всіх країн свободу проходу через протоку як в мирний, так і у воєнний час.

Проте режим проходу військових кораблів різний відносно чорноморських і нечорноморських держав.

За словами експертів, у разі участі офіційної Анкари у війні, а також якщо вона вважатиме, що їй безпосередньо загрожує війна, тоді Туреччина має право дозволяти або забороняти прохід через протоки будь-яких військових кораблів.