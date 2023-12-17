Росія не така активна у морі цієї зими — Гуменюк назвала причину

Російський флот у Чорному та Азовському не така активна, як минулої зими. Можливо, окупанти чекають більших морозів.
Чому Росія не така активна у морі цієї зими
Проте Гуменюк наголосила, що загроза залишається, оскільки ракетоносії споряджені і можуть бути застосовані.
Вона також додала, що станом на ранок 17 грудня ракетоносіїв у Чорному та Азовському морях немає, вони вже декілька тижнів не виходили на бойове чергування.
Російська блокада моря
Варто зазначити, що Росія використовує Чорне та Азовське моря у своїх військових цілях. Наразі Азовське море повністю знаходиться під контролем РФ.
Домінування Росії у Чорному морі вдалося зменшити після звільнення острова Зміїний. Після виходу Москви з "зернової угоди" цивільне судноплавство знову опинилися під загрозою. Проте за останні місяці російську блокаду Чорного моря вдається проривати. Цивільні судна з українським зерном почали виходити з портів Одеської області.
Нещодавно росіяни завдали ракетного удару по судну, яке заходило до порту Одеської області. Відомо, що окупанти випустили протирадіолокаційну ракету Х-31П. Судно під прапором Ліберії було цивільним і йшло до українського порту під завантаження. Воно мало доставити залізну руду до Китаю.
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