Россия не так активна в море этой зимой — Гуменюк назвала причину

Российский флот в Черном и Азовском не так активен, как прошлой зимой. Возможно, оккупанты ждут больших морозов.
Почему Россия не так активна в море этой зимой
Однако Гуменюк подчеркнула, что угроза остается, поскольку ракетоносители снаряжены и могут быть применены.
Она также добавила, что на утро 17 декабря ракетоносителей в Черном и Азовском морях нет, они уже несколько недель не выходили на боевое дежурство.
Российская блокада моря
Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.
Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Однако в последние месяцы российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.
Недавно россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П. Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.
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