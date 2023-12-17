Россия не так активна в море этой зимой — Гуменюк назвала причину

Российский флот в Черном и Азовском не так активен, как прошлой зимой. Возможно, оккупанты ждут больших морозов.

Почему Россия не так активна в море этой зимой

В декабре прошлого года они были несколько активнее в море. Но они могут просто накапливать этот потенциал и использовать их даже с того расстояния, на которое они сейчас оттеснены. Потому что ракеты типа "Калибр" с морского базирования могут стартовать на расстояние 2,5 тысячи километров, - сказала спикера Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк. Поделиться

Однако Гуменюк подчеркнула, что угроза остается, поскольку ракетоносители снаряжены и могут быть применены.

Вполне вероятно, что они ожидают усиления морозов, – предполагает спикер. Поделиться

Она также добавила, что на утро 17 декабря ракетоносителей в Черном и Азовском морях нет, они уже несколько недель не выходили на боевое дежурство.

При чем вражеские корабли довольно существенно прижаты именно к исторической России, к тем берегам, тяготеют к Новороссийску. В зону, которую они раньше патрулировали, севернее, западнее, они не решаются выходить, – сказала Гуменюк. Поделиться

Российская блокада моря

Следует отметить, что Россия использует Черное и Азовское моря в своих военных целях. В настоящее время Азовское море полностью находится под контролем РФ.

Доминирование России в Черном море удалось уменьшить после освобождения острова Змеиный. После выхода Москвы из "зернового соглашения" гражданское судоходство снова оказалось под угрозой. Однако в последние месяцы российскую блокаду Черного моря удается прорывать. Гражданские суда с украинским зерном начали выходить из портов Одесской области.

Недавно россияне нанесли ракетный удар по судну, которое заходило в порт Одесской области. Известно, что оккупанты выпустили противорадиолокационную ракету Х-31П. Судно под флагом Либерии было гражданским и шло в украинский порт под загрузку. Оно должно было доставить железную руду в Китай.