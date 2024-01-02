Турция не пропустит в Черное море британские корабли для Украины

Официальная Анкара отрицает информацию о том, что дала разрешение двум минным тральщикам, которые Великобритания передает Украине, зайти в Черное море.

Турция блокирует вход британских кораблей в Черное море

С таким заявлением выступили представители Центра противодействия дезинформации при управлении турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана.

Они обратили внимание на то, что сообщения отдельных иностранных медиа о том, что "тральщикам, подаренным Украине Великобританией, разрешили пройти через турецкие проливы в Черное море", являются фейками.

Кроме того, в Центре напомнили, что официальная Анкара, которая является гарантом черноморских проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с Конвенцией Монтре, закрыла их "для военных кораблей воюющих сторон (России и Украины)".

Наши соответствующие союзники должным образом проинформированы о том, что тральщики, подаренные Украине Великобританией, не смогут пройти через турецкие проливы к Черному морю до тех пор, пока идет война, – заявила турецкая сторона. Поделиться

По убеждению команды Реджепа Тайипа Эрдогана, это решение дает возможность "предотвратить эскалацию в Черном море".

Великобритания передает Украине свои корабли: что известно

В декабре 2023 года впервые официально стало известно, что Великобритания решила передать Украине два своих минных тральщика.

Фото: flickr.com

Что важно понимать, это произошло на фоне объявления о создании Коалиции морских сил и средств, ответственной за усиление военно-морских способностей Украины.

В ее пределах Лондон и Осло впервые заявили о предоставлении Украине двух минных тральников Королевских ВМС класса Sandown.