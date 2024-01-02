Туреччина не пускає в Чорне море британські кораблі для України

Офіційна Анкара заперечує інформацію про те, що дала дозвіл двом мінним тральщикам, які Британія передає Україні, зайти в Чорне море.

Туреччина блокує вхід британських кораблів в Чорне море

З такою заявою виступили представники Центру протидії дезінформації при управлінні турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана.

Вони звернули увагу на те, що повідомлення окремих іноземних медіа про те, що "тральщикам, подарованим Україні Великою Британією, дозволили пройти через турецькі протоки в Чорне море", є фейками.

Окрім того, у Центрі нагадали, що офіційна Анкара, яка є гарантом чорноморських проток Босфор і Дарданелли відповідно до Конвенції Монтре, закрила їх "для військових кораблів сторін, що воюють (Росії та України)".

Наші відповідні союзники були належним чином поінформовані про те, що тральщики, подаровані Україні Великою Британією, не зможуть пройти через турецькі протоки до Чорного моря доти, доки триває війна, – заявила турецька сторона. Поширити

На переконання команди Реджепа Таїпа Ердогана, це рішення дає можливість "запобігти ескалації в Чорному морі".

Британія передає Україні свої кораблі: що відомо

У грудні 2023 року вперше офіційно стало відомо, що Велика Британія вирішила передати України два своїх мінних тральщики.

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Що важливо розуміти, це відбулося на тлі оголошення про створення Коаліції морських сил і засобів, яка відповідатиме за посилення військово-морських спроможностей України.

У її межах Лондон та Осло вперше заявили про надання Україні двох мінних тральників Королівських ВМС класу Sandown.