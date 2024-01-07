Зеленський оголосив нагальні потреби ЗСУ на фронті та назвав ключ до перемоги

Президент Володимир Зеленський назвав поточну ситуацію на фронті у розв'язаній РФ злочинній війні проти України стабільною, однак попередив про наміри російських окупантів продовжувати агресію і збирати нові сили для штурмів.
Що відомо про ситуацію на фронті та нагальні потреби ЗСУ
За словами президента, наразі Україні необхідна допомога західних партнерів у посиленні протиповітряної оборони у прифронтових тилових містах.
За його словами, ситуація на фронті залишається стабільною попри те, що ворог займається накопиченням сил через дуже високі втрати у постійних безуспішних штурмах.
Зеленський визнав, що наразі українським військовим на фронті не вистачає засобів ППО для захисту від ворожих атак з повітря.
Зеленський також зауважив, що якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою.
Зеленський західним партнерам України
Глава держави підкреслив, що Кремль не жаліє ні людей, ні техніки для проведення потужних атак в Україні, однак не може досягти бажаних результатів.
На думку президента, на тлі цього одним з ключових висновків, які мають зробити західні партнери України, коли країна має потужну підтримку, вона може чинити опір агресії набагато більш потужного ворога.
Президент підкреслив, що у період різдвяних та новорічних свят наприкінці минулого року злочинна армія РФ знову спробувала поставити Україну на коліна масштабними ракетними атаками та ударними БпЛА.
Зеленський підкреслив, що Україна б не здалась окупанту й не змирилася б з окупацією за жодних, навіть найгірших обставин.