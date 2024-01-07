Зеленський оголосив нагальні потреби ЗСУ на фронті та назвав ключ до перемоги
Категорія
Україна
Дата публікації

Зеленський оголосив нагальні потреби ЗСУ на фронті та назвав ключ до перемоги

Офіс Президента України
Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський назвав поточну ситуацію на фронті у розв'язаній РФ злочинній війні проти України стабільною, однак попередив про наміри російських окупантів продовжувати агресію і збирати нові сили для штурмів. 

Що відомо про ситуацію на фронті та нагальні потреби ЗСУ

За словами президента, наразі Україні необхідна допомога західних партнерів у посиленні протиповітряної оборони у прифронтових тилових містах.

За його словами, ситуація на фронті залишається стабільною попри те, що ворог займається накопиченням сил через дуже високі втрати у постійних безуспішних штурмах.

Зеленський визнав, що наразі українським військовим на фронті не вистачає засобів ППО для захисту від ворожих атак з повітря.

Цього не вистачає як на полі бою, так і для захисту українських міст усередині країни. Впродовж кількох днів було 500 ударів. Так, ми більшість із них змогли відбити завдяки допомозі партнерів - понад 70%. Але цього недостатньо, - наголосив президент.

Зеленський також зауважив, що якщо Росія втратить контроль неба, вона втратить будь-яку свою міць на полі бою.

Зеленський західним партнерам України

Глава держави підкреслив, що Кремль не жаліє ні людей, ні техніки для проведення потужних атак в Україні, однак не може досягти бажаних результатів.

На думку президента, на тлі цього одним з ключових висновків, які мають зробити західні партнери України, коли країна має потужну підтримку, вона може чинити опір агресії набагато більш потужного ворога.

Майже весь минулий рік російські сили провели в постійних штурмах на українській землі. Вони не жаліли людських життів і зброї, передусім артилерії та бомб. Але чого досягла Росія цим? Україна не здала своїх позицій, зберігає потрібні плацдарми та послідовно знищує логістику, склади та штаби окупантів. Ми не дозволяємо російській окупації стати твердою, - зазначив Зеленський.

Президент підкреслив, що у період різдвяних та новорічних свят наприкінці минулого року злочинна армія РФ знову спробувала поставити Україну на коліна масштабними ракетними атаками та ударними БпЛА.

Понад 500 ракет різних типів і ударних дронів - іранських "Шахедів". Спеціальні комбіновані атаки, метою яких була спроба перевантажити наш повітряний щит і вдарити по критичній інфраструктурі. Ми захищаємо український народ від цього завдяки системам ППО та іншій зброї, якою нам допомогли партнери, зокрема, допомогла і Швеція. І це, зрештою, – одна з очевидних перемог солідарності над терором, - пояснює Зеленський.

Зеленський підкреслив, що Україна б не здалась окупанту й не змирилася б з окупацією за жодних, навіть найгірших обставин.

Кожна нація, що цінує свободу, має способи боротись і тоді, коли надіятися на чиюсь допомогу складно або неможливо. Але боротись успішно, відвойовувати своє, повертати безпеку людям, своєму регіону й привчати агресора, що агресія не дає жодної вигоди, - це можливо лише за умови, що захист черпає силу в солідарності. Тому що єдність багатьох завжди сильніша за будь-яку потугу ворога. І хоч би що Росія не робила проти України, ми довели, що можемо знаходити необхідну противагу, коли діємо сміливо, коли діємо разом із партнерами й коли маємо абсолютно чисту мету - захищати життя, - наголосив президент.

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