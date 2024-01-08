Зеленский побеседовал с королем Бахрейна. Это первый разговор за время двусторонних отношений

8 января президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Королем Бахрейна Хамадом бин Исой аль-Халифой.
О чем говорил Зеленский с королем Бахрейна
По данным Офиса президента, Зеленский отметил, что это был первый разговор между лидерами Украины и Бахрейна за всю историю двусторонних отношений. В то же время, в прошлом году состоялся первый визит министра иностранных дел Бахрейна аз-Заяни в Украину.
Лидеры стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку Украинской формулы мира.
В ОПУ уточнили, что Зеленский поблагодарил за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по имплементации Украинской формулы мира и пригласил принять участие в следующем мероприятии, которое состоится в январе в Давосе.
Также президент рассказал лидеру Бахрейна о мерах, предпринимаемых Украиной для поддержания беспрепятственного экспорта зерновых Черным морем и обеспечения таким образом глобальной продовольственной стабильности.
Зеленский провел переговоры с эмиром Кувейта
В этот же день Зеленский провел переговоры с эмиром Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.
Президент поблагодарил Кувейта за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по украинским резолюциям в ООН и помощь с предоставлением электрогенераторов накануне зимы.
Также президент пригласил представителя Кувейта на следующую встречу по реализации Украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, а также поучаствовать в подготовке предстоящего Глобального саммита мира.
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