Зеленский побеседовал с королем Бахрейна. Это первый разговор за время двусторонних отношений

О чем говорил Зеленский с королем Бахрейна

По данным Офиса президента, Зеленский отметил, что это был первый разговор между лидерами Украины и Бахрейна за всю историю двусторонних отношений. В то же время, в прошлом году состоялся первый визит министра иностранных дел Бахрейна аз-Заяни в Украину.

Надеюсь, что установление контактов на самом высоком уровне откроет новую страницу в украинско-бахрейнских отношениях, – отметил Зеленский. Поделиться

Лидеры стран обсудили вопросы двустороннего взаимодействия, глобальную продовольственную безопасность и поддержку Украинской формулы мира.

В ОПУ уточнили, что Зеленский поблагодарил за участие представителя Бахрейна в предыдущих встречах советников по национальной безопасности и политических советников лидеров государств по имплементации Украинской формулы мира и пригласил принять участие в следующем мероприятии, которое состоится в январе в Давосе.

Также президент рассказал лидеру Бахрейна о мерах, предпринимаемых Украиной для поддержания беспрепятственного экспорта зерновых Черным морем и обеспечения таким образом глобальной продовольственной стабильности.

Зеленский провел переговоры с эмиром Кувейта

В этот же день Зеленский провел переговоры с эмиром Кувейта шейхом Мешалем аль-Ахмадом аль-Джабером ас-Сабахом.

Президент поблагодарил Кувейта за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, голосование по украинским резолюциям в ООН и помощь с предоставлением электрогенераторов накануне зимы.

Украина прилагает максимальные усилия для восстановления справедливого мира. Мы обеспечиваем свободу судоходства в Черном море и остаемся гарантом мировой продовольственной стабильности, – сказал Зеленский. Поделиться

Также президент пригласил представителя Кувейта на следующую встречу по реализации Украинской формулы мира, которая состоится в Давосе, а также поучаствовать в подготовке предстоящего Глобального саммита мира.