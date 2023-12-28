Туск приедет в Киев на переговоры с Зеленским — известна цель
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Политика
Дата публикации

Туск приедет в Киев на переговоры с Зеленским — известна цель

Дональд Туск
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Источник:  online.ua

По словам польского премьера Дональда Туска, он готовится к визиту в Киев, во время которого намерен встретиться с главой государства Владимиром Зеленским. Главная тема предстоящих переговоров – разблокирование украинской границы.

Туск приедет в Киев и встретится с Зеленским

По словам польского политика, он не хочет раскрывать все детали, потому что знает ситуацию, в которой находится президент Зеленский и вся Украина.

Неправильно ехать в Киев и посвятить весь визит польским транспортным вопросам. Но мы подготовим этот визит таким образом, чтобы во время моей встречи с президентом было понятно, чего мы хотим достичь, – подчеркнул премьер Польши.

Дональд Туск еще раз повторил, что он уже много раз призвал польских водителей не блокировать переходы "именно из-за войны".

По его мнению, сложившаяся ситуация действительно драматична, однако, несмотря на это, он делает все возможное, чтобы облегчить жизнь и судьбу польских перевозчиков.

Политик также добавил, что его команда уже близка возможности остановить блокаду дальнобойщиками нескольких пограничных переходов с Украиной.

Туск хочет усилить поддержку Украины в ЕС

По словам польского политика, он не может согласиться с апатией или усталостью от Украины, потому что речь идет не только об Украине и российской агрессии, но и о будущем Европы.

Моя роль будет заключаться в укреплении европейской решимости касательно поддержке Украины. Несмотря на происходящее в США, я попытаюсь убедить некоторые страны-члены — прежде всего Венгрию — в этом вопросе. Я попытаюсь найти новый ключ, чтобы убедить господина Орбана. Как вы знаете, премьер-министр Орбан является очень прагматичным политиком. Считайте это комплиментом.

Как уже упоминалось ранее, 13 декабря правительство Дональда Туска приняло присягу и официально начало работу.

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