Туск приїде у Київ на переговори з Зеленським — відома мета

За словами польського прем'єра Дональда Туска, він готується до візиту в Київ, під час якого планує зустрітися з главою держави Володимиром Зеленським. Головна тема майбутніх перемовин — розблокування українського кордону.
Туск приїде до Києва та зустрінеться з Зеленським
За словами польського політика, він не хоче розкривати всі деталі, адже знає ситуацію, в якій перебуває президент Зеленський і вся Україна.
Дональд Туск вкотре повторив, що він уже багато раз закликав польських водіїв не блокувати переходи "саме через війну".
На його думку, ситуація, що склалася, справді є драматичною, однак, попри це, він робить все можливе, щоб полегшити життя та долю польських перевізників.
Політик також додав, що його команда уже близька до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.
Туск хоче посилити підтримку України в ЄС
За словами польського політика, він не може погодитися з апатією або втомою від України, тому що йдеться не тільки про Україну і російську агресію, а й про майбутнє Європи.
Як уже згадувалося раніше, 13 грудня уряд Дональда Туска склав присягу та офіційно розпочав роботу.
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