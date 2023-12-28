Туск приїде у Київ на переговори з Зеленським — відома мета
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Туск приїде у Київ на переговори з Зеленським — відома мета

Дональд Туск
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Джерело:  online.ua

За словами польського прем'єра Дональда Туска, він готується до візиту в Київ, під час якого планує зустрітися з главою держави Володимиром Зеленським. Головна тема майбутніх перемовин — розблокування українського кордону.

Туск приїде до Києва та зустрінеться з Зеленським

За словами польського політика, він не хоче розкривати всі деталі, адже знає ситуацію, в якій перебуває президент Зеленський і вся Україна.

Неправильно їхати до Києва та присвятити весь візит польським транспортним питанням. Але ми підготуємо цей візит таким чином, щоб під час моєї зустрічі з президентом було зрозуміло, чого ми хочемо досягти, – наголосив прем'єр Польщі.

Дональд Туск вкотре повторив, що він уже багато раз закликав польських водіїв не блокувати переходи "саме через війну".

На його думку, ситуація, що склалася, справді є драматичною, однак, попри це, він робить все можливе, щоб полегшити життя та долю польських перевізників.

Політик також додав, що його команда уже близька до можливості припинити блокади далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

Туск хоче посилити підтримку України в ЄС

За словами польського політика, він не може погодитися з апатією або втомою від України, тому що йдеться не тільки про Україну і російську агресію, а й про майбутнє Європи.

Моя роль полягатиме в зміцненні європейської рішучості щодо підтримки України. Попри те, що відбувається в США, я спробую переконати деякі країни-члени — перш за все Угорщину — в цьому питанні. Я спробую знайти новий ключ, щоб переконати пана Орбана. Як ви знаєте, прем’єр-міністр Орбан є дуже прагматичним політиком. Вважайте це компліментом.

Як уже згадувалося раніше, 13 грудня уряд Дональда Туска склав присягу та офіційно розпочав роботу.

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