Зеленський вперше провів переговори з Туском та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили майбутній саміт Євросоюзу та підтримку України.
Зеленський поговорив з Туском
Розмова відбулася під час перебування Зеленського в Норвегії.
Він розповів, що привітав Туска з призначенням на посаду та “початком нової сторінки в наших двосторонніх відносинах”.
Він додав, що узгодив з Туском графік подальших контактів та запросив його відвідати Україну "якнайшвидше".
Дональд Туск обіцяє зміцнити європейську рішучість щодо підтримки України
Дональд Туск в інтерв'ю журналістам в Брюсселі по прибуттю на саміт ЄС 13 грудня сказав, що не може погодитися з апатією або втомою від України, тому що йдеться не тільки про Україну і російську агресію, а й про майбутнє Європи.
Нагадаємо, що 13 грудня уряд Туска склав присягу та офіційно розпочав роботу.
14 грудня він може зустрітися з Зеленським.
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