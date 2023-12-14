Зеленський вперше провів переговори з Туском та запросив його в Україну

Президент України Володимир Зеленський провів першу телефонну розмову з новим прем'єром Польщі Дональдом Туском. Вони обговорили майбутній саміт Євросоюзу та підтримку України.

Зеленський поговорив з Туском

Розмова відбулася під час перебування Зеленського в Норвегії.

Він розповів, що привітав Туска з призначенням на посаду та “початком нової сторінки в наших двосторонніх відносинах”.

While in Oslo, I had a call with Poland’s Prime Minister @DonaldTusk. I congratulated my friend on his appointment and the beginning of a new chapter in our bilateral relations.



As the #EUCO summit approaches, we discussed its upcoming decisions that will bring the entire… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2023

Напередодні саміту Європейської ради обговорили його майбутні рішення, які об’єднають усю європейську спільноту. Почув слова щирої підтримки. Ми ще сильніші, коли ми разом – Україна та Польща. Впевнений, що з новим урядом Польщі пришвидшимо взаємовигідне вирішення всіх проблемних питань у наших відносинах, – розповів Зеленський. Поширити

Він додав, що узгодив з Туском графік подальших контактів та запросив його відвідати Україну "якнайшвидше".

Дональд Туск обіцяє зміцнити європейську рішучість щодо підтримки України

Дональд Туск в інтерв'ю журналістам в Брюсселі по прибуттю на саміт ЄС 13 грудня сказав, що не може погодитися з апатією або втомою від України, тому що йдеться не тільки про Україну і російську агресію, а й про майбутнє Європи.

Моя роль полягатиме в зміцненні європейської рішучості щодо підтримки України. Попри те, що відбувається в США, я спробую переконати деякі країни-члени — перш за все Угорщину — в цьому питанні. Я спробую знайти новий ключ, щоб переконати пана Орбана. Як ви знаєте, прем’єр-міністр Орбан є дуже прагматичним політиком. Вважайте це компліментом. Поширити

Нагадаємо, що 13 грудня уряд Туска склав присягу та офіційно розпочав роботу.

14 грудня він може зустрітися з Зеленським.