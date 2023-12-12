Туск зробив рішучу заяву щодо мобілізації Заходу для допомоги Україні

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у парламенті, де наголосив на важливості подальшої польської підтримки України.

Туск вимагатиме збільшення підтримки України

Про Україну теж потрібно говорити одним голосом. Це теж повинно нас об’єднувати. Напад на Україну – це напад на нас усіх. Ми вимагатимемо повної мобілізації Заходу для допомоги Україні. Я більше не можу слухати політиків, які говорять про втому від ситуації в Україні. Президенту Зеленському вони кажуть, що втомилися від ситуації. Я вимагатиму допомоги Україні з першого дня. Поширити

The Guardian зазначає, що Туск додав, що Варшава й надалі захищатиме інтереси польських фермерів, сигналізуючи, що суперечки Варшави з Києвом не закінчені.

Допомога Польщі для України має вирішальне значення, але в той же час ми повинні залишатися наполегливими, коли йдеться про інтереси, зокрема, польських фермерів. Ми будемо піклуватися про польські інтереси, працюючи з кожним польським сусідом. Але ми повинні пам’ятати, що таке війна. Що українці борються за щось надзвичайно важливе. Поширити

Новий лідер Польщі також підкреслив, що українці хочуть «бути демократичними і законослухняними, як західні країни. І вони зараз за це борються».

За якимось дивним збігом обставин політики, які нападають на основи демократії, є антиукраїнськими. Тільки об’єднаний Захід може допомогти Україні перемогти у боротьбі за демократичні цінності. Поширити

Чому обрання Туска є важливим для України

Журнал Politico поставив Дональда Туска на перше місце у своєму списку найвпливовіших людей, які визначатимуть долю Європи у 2024 році.

Politico наголошує, що «відгомін повернення Туска відчує вся Європа», зокрема «Київ зітхне з полегшенням».

Хоча Польща рішуче підтримувала Україну протягом двох років вторгнення РФ, напруга останніх місяців призвела до ускладнення відносин між державами — тоді як Туск, «давній яструб щодо Росії», закликав до непохитної підтримки Києва. Поширити

Туск з 2014 року намагався об'єднати ЄС довкола допомоги Києву, наголошуючи, що в Україні триває справжня війна, тоді ж він наголошував, РФ є для ЄС стратегічною проблемою.

Під час передвиборчої кампанії у 2023 році Дональд Туск критикував польську владу за політичний конфлікт з Україною, зокрема через сільскогосподарський експорт восени 2023 року.

До обрання прем'єр-міністром Туск пообіцяв, що його уряд негайно почне вирішувати ситуацію на польсько-українському кордоні. Він планує врахувати вимоги перевізників, однак розблокувати кордон.