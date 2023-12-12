Туск зробив рішучу заяву щодо мобілізації Заходу для допомоги Україні

Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск виступив у парламенті, де наголосив на важливості подальшої польської підтримки України.
Туск вимагатиме збільшення підтримки України
The Guardian зазначає, що Туск додав, що Варшава й надалі захищатиме інтереси польських фермерів, сигналізуючи, що суперечки Варшави з Києвом не закінчені.
Новий лідер Польщі також підкреслив, що українці хочуть «бути демократичними і законослухняними, як західні країни. І вони зараз за це борються».
Чому обрання Туска є важливим для України
Журнал Politico поставив Дональда Туска на перше місце у своєму списку найвпливовіших людей, які визначатимуть долю Європи у 2024 році.
Politico наголошує, що «відгомін повернення Туска відчує вся Європа», зокрема «Київ зітхне з полегшенням».
Туск з 2014 року намагався об'єднати ЄС довкола допомоги Києву, наголошуючи, що в Україні триває справжня війна, тоді ж він наголошував, РФ є для ЄС стратегічною проблемою.
Під час передвиборчої кампанії у 2023 році Дональд Туск критикував польську владу за політичний конфлікт з Україною, зокрема через сільскогосподарський експорт восени 2023 року.
До обрання прем'єр-міністром Туск пообіцяв, що його уряд негайно почне вирішувати ситуацію на польсько-українському кордоні. Він планує врахувати вимоги перевізників, однак розблокувати кордон.
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