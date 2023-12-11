Дональд Туск став новим премʼєр-міністром Польщі

Дональд Туск - новий премʼєр Польщі

За його призначення проголосували 248 депутатів, проти – 201, утримався жоден.

Раніше уряд прем'єр-міністра Матеуша Моравецького не отримав вотум довіри.

Новий прем'єр заявив, що він у боргу перед тими, хто під час виборів 15 жовтня довірився "новій надії".

Хочу подякувати полякам. Дякую тобі, Польща. Це чудовий день, не для мене, а для всіх тих, хто протягом багатьох років глибоко вірив, що все піде на краще, що ми проженемо темряву та зло, - сказав Дональд Туск. Поширити

Нагадаємо, що раніше Туск обіцяв розблокувати кордон з Україною і закінчити суперечки між Варшавою й Києвом.

14-15 грудня він візьме участь у саміті ЄС в Брюсселі на якому розглянуть можливість початку переговорів про членство України й виділення їй 50 мільярдів євро допомоги.

Що відомо про Дональда Туска

Раніше Туск був прем'єр-міністром Польщі з 2007 по 2014 рік, а пізніше був президентом Європейської ради.

Туск вже пообіцяв вжити низку заходів, спрямованих на усунення наслідків восьмирічного правління партії Моравецького «Право і справедливість» (PiS).

Новий уряд пообіцяв відновити незалежність судової системи, яка, за його словами, систематично підривалася під час попередніх адміністрацій.

Він також пообіцяв розблокувати 36 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Польщі, які Брюссель відмовився надати через занепокоєння верховенством права.

Також буде скасовано рішення суду від 2020 року, яке забороняло проводити аборти майже у всіх випадках.