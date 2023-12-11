Дональд Туск стал новым премьер-министром Польши
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Дональд Туск стал новым премьер-министром Польши

Дональд Туск
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Источник:  RMF 24

Дональд Туск стал новым премьер-министром Польши. Сейм выразил лидеру «Гражданской платформы» вотум доверия.

Дональд Туск – новый премьер Польши

За его назначение проголосовали 248 депутатов, против – 201, воздержался ни один.

Ранее правительство премьер-министра Матеуша Моравецкого не получило вотум доверия.

Новый премьер заявил, что он в долгу перед теми, кто во время выборов 15 октября доверился "новой надежде".

Хочу поблагодарить поляков. Спасибо тебе, Польша. Это прекрасный день, не для меня, а для всех тех, кто в течение многих лет глубоко верил, что все пойдет к лучшему, что мы прогоним тьму и зло, – сказал Дональд Туск.

Напомним, ранее Туск обещал разблокировать границу с Украиной и закончить споры между Варшавой и Киевом.

14-15 декабря он примет участие в саммите ЕС в Брюсселе, на котором рассмотрят возможность начала переговоров о членстве Украины и выделении ей 50 миллиардов евро помощи.

Что известно о Дональде Туске

Ранее Туск был премьер-министром Польши с 2007 по 2014 год, а позже был президентом Европейского совета.

Туск уже пообещал принять ряд мер, направленных на устранение последствий восьмилетнего правления партии Моравецкого «Право и справедливость» (PiS).

Новое правительство пообещало восстановить независимость судебной системы, которая, по его словам, систематически взрывалась во время предыдущих администраций.

Он также пообещал разблокировать 36 миллиардов евро средств ЕС, предназначенных для Польши, которые Брюссель отказался предоставить из-за беспокойства верховенством права.

Также будет отменено решение суда от 2020 года, запрещающее проводить аборты почти во всех случаях.

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