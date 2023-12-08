Туск обещает разблокировать польско-украинскую границу

Лидер польской оппозиционной партии "Гражданская коалиция" Дональд Туск пообещал разблокировать границу с Украиной в случае назначения премьер-министром.
Что известно о намерениях Туска разрешить кризис на польско-украинской границе
Туск отметил, что проблема блокирования польскими перевозчиками пунктов пропуска с украинской границей станет приоритетной в рамках нормализации отношений с Украиной.
Он также пообещал, что будет учитывать интересы польских перевозчиков.
Туск подверг критике действующее правительство под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого за серьезные ошибки в отношениях с Украиной.
Что известно о позиции ЕС
Торговые ассоциации и палаты Австрии, Бельгии, Италии и Нидерландов призвали к бойкоту польских автоперевозчиков, проводящих блокаду границы с Украиной.
Его авторы отмечают, что после преступного вторжения РФ в Украину наиболее безопасными для Украины оставались автомобильные торговые маршруты, которые проходят через западную границу.
Таким образом, как подчеркивают авторы, блокада польских перевозчиков привела к еще большему росту цен на топливо в Украине на фоне его острого дефицита.
Также упоминается общее падение экспорта через польскую границу на 40% в ноябре и смерть двух застрявших в очереди на границе украинских водителей.
Авторы обращения полагают, что бойкот со стороны западноевропейских компаний быстро заставит польские транспортные компании прекратить блокаду Украины.
Свои подписи под открытым обращением поставили представители бизнес-клуба "Бельгия-Украина", Украинско-австрийской ассоциации, Торговой палаты "Нидерланды-Украина", Украинской торговой палаты в Италии.
Что известно о причастности Кремля к блокаде польских перевозчиков
Информация о том, что у польских перевозчиков, устроивших блокаду на украинской границе, связи с российскими спецслужбами, появилась еще неделю назад.
По словам украинского дальнобойщика Павла Павлова, польские перевозчики даже не отрицают, что поддерживают РФ.
Павел Павлов отмечает, что во время дискуссий с польскими перевозчиками украинцы часто называют их действия – террористическими.
Это становится причиной новых конфликтов, однако, что интересно, организаторы блокады не отрицают, что поддерживают Россию.
По словам Павла Павлова, большинство польских водителей поддерживают украинских коллег и негативно настроены к устроившей протест террористической организации.
Он обращает внимание на то, что в эту террористическую организацию входят две польские фирмы грузоперевозок, которые занимались поставкой грузов на территорию РФ и в Беларусь.
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