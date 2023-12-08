Туск обещает разблокировать польско-украинскую границу

Что известно о намерениях Туска разрешить кризис на польско-украинской границе

Туск отметил, что проблема блокирования польскими перевозчиками пунктов пропуска с украинской границей станет приоритетной в рамках нормализации отношений с Украиной.

Он также пообещал, что будет учитывать интересы польских перевозчиков.

Туск подверг критике действующее правительство под руководством премьер-министра Матеуша Моравецкого за серьезные ошибки в отношениях с Украиной.

Что известно о позиции ЕС

Торговые ассоциации и палаты Австрии, Бельгии, Италии и Нидерландов призвали к бойкоту польских автоперевозчиков, проводящих блокаду границы с Украиной.

Призываем все компании ЕС и представителей их соответствующих транспортных секторов не возобновлять транспортные контракты и не заключать новые контракты с польскими транспортными компаниями до тех пор, пока они будут продолжать блокировать польско-украинскую границу, - говорится в обращении. Поделиться

Его авторы отмечают, что после преступного вторжения РФ в Украину наиболее безопасными для Украины оставались автомобильные торговые маршруты, которые проходят через западную границу.

Таким образом, как подчеркивают авторы, блокада польских перевозчиков привела к еще большему росту цен на топливо в Украине на фоне его острого дефицита.

Также упоминается общее падение экспорта через польскую границу на 40% в ноябре и смерть двух застрявших в очереди на границе украинских водителей.

Авторы обращения полагают, что бойкот со стороны западноевропейских компаний быстро заставит польские транспортные компании прекратить блокаду Украины.

Рынок Западной Европы для этих компаний более важен, чем украинский транспортный рынок. У нас нет никаких проблем с действиями профсоюзов, и польские транспортные союзы могут проводить их внутри Польши, без нанесения ущерба государству, который бьется в тяжелых боях за всех нас, - говорится в письме. Поделиться

Свои подписи под открытым обращением поставили представители бизнес-клуба "Бельгия-Украина", Украинско-австрийской ассоциации, Торговой палаты "Нидерланды-Украина", Украинской торговой палаты в Италии.

Что известно о причастности Кремля к блокаде польских перевозчиков

Информация о том, что у польских перевозчиков, устроивших блокаду на украинской границе, связи с российскими спецслужбами, появилась еще неделю назад.

По словам украинского дальнобойщика Павла Павлова, польские перевозчики даже не отрицают, что поддерживают РФ.

Павел Павлов отмечает, что во время дискуссий с польскими перевозчиками украинцы часто называют их действия – террористическими.

Это становится причиной новых конфликтов, однако, что интересно, организаторы блокады не отрицают, что поддерживают Россию.

По словам Павла Павлова, большинство польских водителей поддерживают украинских коллег и негативно настроены к устроившей протест террористической организации.

Он обращает внимание на то, что в эту террористическую организацию входят две польские фирмы грузоперевозок, которые занимались поставкой грузов на территорию РФ и в Беларусь.