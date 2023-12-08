Туск обіцяє розблокувати польсько-український кордон

Лідер польської опозиційної партії "Громадянська коаліція" Дональд Туск пообіцяв розблокувати кордон з Україною у разі призначення прем'єр-міністром.

Що відомо про наміри Туска вирішити кризу на польсько-українському кордоні

Туск зазначив, що проблема блокування польськими перевізниками пунктів пропуску із українським кордоном стане пріоритетною у рамках нормалізації відносин з Україною.

Він також пообіцяв, що враховуватиме інтереси польських перевізників.

Туск піддав критиці діючий уряд під керівництвом прем’єр-міністра Матеуша Моравецького за серйозні помилки у відносинах з Україною.

Що відомо про позицію ЄС

Торговельні асоціації та палати Австрії, Бельгії, Італії і Нідерландів закликали до бойкоту польських автоперевізників, які проводять блокаду кордону з Україною.

Закликаємо всі компанії ЄС та представників їхнії відповідних транспортних секторів не поновлювати транспортні контракти та не укладати нові контракти з польськими транспортними компаніями, поки вони продовжуватимуть блокувати польсько-український кордон, - йдеться у зверненні. Поширити

Його автори зазначають, що після злочинного вторгнення РФ в Україну, найбільш безпечними для України залишались автомобільні торгівельні маршрути, які проходять через західний кордон.

Таким чином, як підкреслюють автори, блокада польських перевізників призвела до ще більшого зростання цін на пальне в Україні на тлі його гострого дефіциту.

Також згадується загальне падіння експорту через польський кордон на 40% у листопаді та смерть двох українських водіїв, що застрягли в черзі на кордоні.

Автори звернення вважають, що бойкот з боку західноєвропейських компаній швидко змусить польські транспортні компанії припинити блокаду України.

Ринок Західної Європи для цих компаній є більш важливим за український транспортний ринок. Ми не маємо жодних проблем із діями профспілок, і польські транспортні спілки можуть проводити їх всередині Польщі, без завдання шкоди державі, що б’ється у важких боях за всіх нас, - зазначається у листі. Поширити

Свої підписи під відкритим зверненням поставили представники Бізнес-клубу "Бельгія-Україна", Українсько-австрійської асоціації, Торговельної палати "Нідерланди-Україна", Української торговельної палати в Італії.

Що відомо про причетність Кремля дло блокади польських перевізників

Інформація про те, що польські перевізники, які влаштували блокаду на українському кордоні, мають зв'язки з російськими спецслужбами, з'явилася ще тиждень тому.

За словами українського далекобійника Павла Павлова, польські перевізники навіть не заперечують, що підтримують РФ.

Павло Павлов зазначає, що під час дискусій з польськими перевізниками українці доволі часто називають їхні дії – терористичними.

Це стає причиною нових конфліктів, однак, що цікаво, організатори блокади не заперечують, що підтримують Росію.

За словами Павла Павлова, більшість польських водіїв підтримують українських колег і негативно налаштовані до терористичної організації, яка влаштувала протест.

Він звертає увагу на те, що до цієї терористичної організації входять дві польські фірми вантажоперевезень, які займалися постачанням вантажів на територію РФ та до Білорусі.