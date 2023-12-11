Польский Сейм вынес вотум недоверия правительству премьера Моравецкого

11 декабря Сейм Польши не проголосовал за доверие правительству действующего премьера Матеуша Моравецкого. Теперь парламент будет голосовать за следующего премьера Польши.

Парламент Польши выразил недоверие правительству Моравецкого

Всего за правительство Моравецкого проголосовало 190 депутатов, все они были депутатами "Права и справедливости", против проголосовали 266 депутатов всех других партий.

После голосования спикер Сейма Шимон Головня объявил перерыв, в ходе которого будут выдвинуты кандидаты на должность премьер-министра.

Голосование за нового премьера должно состояться между 18:45 и 19:00 по местному времени.

Кто станет следующим премьером Польши

Дональд Туск намерен стать премьер-министром Польши. Во время выборов в октябре коалиция во главе с Туском получила большинство мест в Сейме.

В группу входят три партии: Гражданская коалиция Туска, Третий путь и Левые.

Ранее Туск был премьер-министром Польши с 2007 по 2014 год, а позже был президентом Европейского совета.

Туск уже пообещал принять ряд мер, направленных на устранение последствий восьмилетнего правления партии Моравецкого «Право и справедливость» (PiS).

Новое правительство пообещало восстановить независимость судебной системы, которая, по его словам, систематически взрывалась во время предыдущих администраций.

Он также пообещал разблокировать 36 миллиардов евро средств ЕС, предназначенных для Польши, которые Брюссель отказался предоставить из-за беспокойства верховенством права.

Также будет отменено решение суда от 2020 года, запрещающее проводить аборты почти во всех случаях.