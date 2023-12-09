В Польше обещают нормализовать отношения с Украиной
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Политика
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В Польше обещают нормализовать отношения с Украиной

Флаги Польши и Украины
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Источник:  Укринформ

Представители партий, победивших на парламентских выборах в Польше и готовящихся формировать новое коалиционное правительство, обещают нормализацию отношений с Украиной и решение всех проблем двусторонних отношений.

Представители будущего правительства Польши обещают улучшить отношения с Украиной

По словам заместителя руководителя комиссии польского Сейма по иностранным делам, депутата от партии "Польша 2050" Павла Залевского, новое правительство изменит политику в отношении Украины.

Неизменными останутся вопросы военной поддержки Украины, оказание помощи в восстановлении после победы в развязанной Россией преступной войне, а также по пути Киева к членству в ЕС и НАТО.

Изменятся способы и возможности, поскольку Польша будет отстраивать свою позицию в ЕС и НАТО, чтобы иметь большие возможности влияния. И она будет использовать все инструменты, которые дает ЕС и которыми действующее правительство Польши не хотело пользоваться, - пояснил Залевский.

По его словам, новое польское правительство будет использовать все имеющиеся инструменты для предотвращения кризисов в отношениях с Украиной.

Как новое польское правительство планирует решать проблемы в отношениях с Украиной

К примеру, это касается экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и протеста польских перевозчиков.

"Благодаря большей активности в ЕС, мы будем более привлекательным партнером для Украины и будем в состоянии предвидеть и избегать такого рода кризисов, которые имели место в последнее время", - подчеркнул польский политик.

В частности, зерновой кризис следует урегулировать путем увеличения пропускной способности транзита украинского зерна через территорию Польши за границу. Для этого нужно построить морские терминалы и улучшить возможности перевозки зерна по железной дороге в порты.

По мнению заместителя комиссии, ситуацию с польскими перевозчиками следует разрешать выравниванием возможностей перевозчиков двух стран.

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