В Польше обещают нормализовать отношения с Украиной

Представители партий, победивших на парламентских выборах в Польше и готовящихся формировать новое коалиционное правительство, обещают нормализацию отношений с Украиной и решение всех проблем двусторонних отношений.
Представители будущего правительства Польши обещают улучшить отношения с Украиной
По словам заместителя руководителя комиссии польского Сейма по иностранным делам, депутата от партии "Польша 2050" Павла Залевского, новое правительство изменит политику в отношении Украины.
Неизменными останутся вопросы военной поддержки Украины, оказание помощи в восстановлении после победы в развязанной Россией преступной войне, а также по пути Киева к членству в ЕС и НАТО.
По его словам, новое польское правительство будет использовать все имеющиеся инструменты для предотвращения кризисов в отношениях с Украиной.
Как новое польское правительство планирует решать проблемы в отношениях с Украиной
К примеру, это касается экспорта украинской сельскохозяйственной продукции и протеста польских перевозчиков.
В частности, зерновой кризис следует урегулировать путем увеличения пропускной способности транзита украинского зерна через территорию Польши за границу. Для этого нужно построить морские терминалы и улучшить возможности перевозки зерна по железной дороге в порты.
По мнению заместителя комиссии, ситуацию с польскими перевозчиками следует разрешать выравниванием возможностей перевозчиков двух стран.
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