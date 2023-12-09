У Польщі обіцяють нормалізувати відносини з Україною

Представники партій, які перемогли на парламентських виборах у Польщі і готуються формувати новий коаліційний уряд, обіцяють нормалізацію відносин з Україною і вирішення всіх проблем у двосторонніх відносинах.
Представники майбутнього уряду Польщі обіцяють покращити відносини з Україною
За словами заступника керівника комісії польського Сейму з питань закордонних справ, депутата від партії "Польща 2050" Павла Залевського, новий уряд змінить політику щодо України.
Незмінними залишаться питання військової підтримки України, надання допомоги у відбудові після перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні, а також на шляху Києва до членства у ЄС та НАТО.
За його словами, новий польський уряд використовуватиме усі наявні інструменти для запобігання кризам у відносинах з Україною.
Як новий польський уряд планує вирішувати проблеми у відносинах з Україною
Наприклад, це стосується експорту української сільськогосподарської продукції та протесту польських перевізників.
Зокрема, зернову кризу слід урегулювати шляхом збільшення пропускної здатності транзиту українського збіжжя через територію Польщі за кордон. Для цього потрібно побудувати морські термінали і покращити можливості перевезення зерна залізницею до портів.
На думку заступника комісії, ситуацію з польськими перевізниками варто вирішувати вирівнюванням можливостей перевізників двох країн.
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