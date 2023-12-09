У Польщі обіцяють нормалізувати відносини з Україною

Представники партій, які перемогли на парламентських виборах у Польщі і готуються формувати новий коаліційний уряд, обіцяють нормалізацію відносин з Україною і вирішення всіх проблем у двосторонніх відносинах.

Представники майбутнього уряду Польщі обіцяють покращити відносини з Україною

За словами заступника керівника комісії польського Сейму з питань закордонних справ, депутата від партії "Польща 2050" Павла Залевського, новий уряд змінить політику щодо України.

Незмінними залишаться питання військової підтримки України, надання допомоги у відбудові після перемоги у розв’язаній Росією злочинній війні, а також на шляху Києва до членства у ЄС та НАТО.

Зміняться способи і можливості, оскільки Польща відбудовуватиме свою позицію в ЄС і НАТО, аби мати більші можливості впливу. І вона використовуватиме всі ті інструменти, які дає ЄС і якими чинний уряд Польщі не хотів користуватися, - пояснив Залевський. Поширити

За його словами, новий польський уряд використовуватиме усі наявні інструменти для запобігання кризам у відносинах з Україною.

Як новий польський уряд планує вирішувати проблеми у відносинах з Україною

Наприклад, це стосується експорту української сільськогосподарської продукції та протесту польських перевізників.

Завдяки більшій активності в ЄС ми будемо більш привабливим партнером для України і будемо у змозі передбачати й уникати такого роду криз, які мали місце останнім часом, - підкреслив польський політик. Поширити

Зокрема, зернову кризу слід урегулювати шляхом збільшення пропускної здатності транзиту українського збіжжя через територію Польщі за кордон. Для цього потрібно побудувати морські термінали і покращити можливості перевезення зерна залізницею до портів.

На думку заступника комісії, ситуацію з польськими перевізниками варто вирішувати вирівнюванням можливостей перевізників двох країн.