Польський Сейм виніс вотум недовіри уряду прем'єра Моравецького

11 грудня Сейм Польщі не проголосував за довіру до уряду чинного прем'єра Матеуша Моравецького. Тепер парламент буде голосувати за наступного прем'єра Польщі.

Парламент Польщі висловив недовіру уряду Моравецького

Загалом за уряд Моравецького проголосувало 190 депутатів, всі вони були депутатами «Права і справедливості», проти проголосували 266 депутатів всіх інших партій.

Після голосування спікер Сейму Шимон Головня оголосив перерву, під час якої будуть висунуті кандидати на посаду прем'єр-міністра.

Голосування за нового прем'єра має відбутися між 18:45 і 19:00 за місцевим часом.

Хто стане наступним прем’єром Польщі

Дональд Туск збирається стати прем'єр-міністром Польщі. Під час виборів у жовтні коаліція на чолі з Туском отримала більшість місць у Сеймі.

У групу входять три партії: Громадянська коаліція Туска, Третій шлях і Ліві.

Раніше Туск був прем'єр-міністром Польщі з 2007 по 2014 рік, а пізніше був президентом Європейської ради.

Туск вже пообіцяв вжити низку заходів, спрямованих на усунення наслідків восьмирічного правління партії Моравецького «Право і справедливість» (PiS).

Новий уряд пообіцяв відновити незалежність судової системи, яка, за його словами, систематично підривалася під час попередніх адміністрацій.

Він також пообіцяв розблокувати 36 мільярдів євро коштів ЄС, призначених для Польщі, які Брюссель відмовився надати через занепокоєння верховенством права.

Також буде скасовано рішення суду від 2020 року, яке забороняло проводити аборти майже у всіх випадках.