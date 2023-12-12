Туск сделал решительное заявление о мобилизации Запада для помощи Украине

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск выступил в парламенте, где отметил важность дальнейшей польской поддержки Украины.
Туск потребует увеличения поддержки Украины
The Guardian отмечает, что Туск добавил, что Варшава и дальше будет защищать интересы польских фермеров, сигнализируя, что споры Варшавы с Киевом не закончены.
Новый лидер Польши также подчеркнул, что украинцы “хотят быть демократическими и законопослушными, как западные страны. И они сейчас за это сражаются”.
Почему избрание Туска важно для Украины
Журнал Politico поставил Дональда Туска на первое место в своем списке самых влиятельных людей, которые будут определять судьбу Европы в 2024 году.
Politico отмечает, что «отзвук возвращения Туска почувствует вся Европа», в частности «Киев вздохнет с облегчением».
Туск с 2014 года пытался объединить ЕС вокруг помощи Киеву, подчеркивая, что в Украине идет настоящая война, тогда же он подчеркивал, что РФ является для ЕС стратегической проблемой.
Во время предвыборной кампании в 2023 году Дональд Туск критиковал польские власти за политический конфликт с Украиной, в частности, из-за сельскохозяйственного экспорта осенью 2023 года.
До избрания премьер-министром Туск пообещал, что его правительство немедленно начнет разрешать ситуацию на польско-украинской границе. Он планирует учесть требования перевозчиков, но разблокировать границу.
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