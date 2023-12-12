Туск сделал решительное заявление о мобилизации Запада для помощи Украине

Туск потребует увеличения поддержки Украины

Об Украине тоже нужно говорить одним голосом. Это тоже должно нас объединять. Нападение на Украину – это нападение на всех нас. Мы будем требовать полной мобилизации Запада для помощи Украине. Я больше не могу слушать политиков, которые говорят об усталости от ситуации в Украине. Президенту Зеленскому они говорят, что устали от ситуации. Я буду требовать помощи Украине с первого дня. Поделиться

The Guardian отмечает, что Туск добавил, что Варшава и дальше будет защищать интересы польских фермеров, сигнализируя, что споры Варшавы с Киевом не закончены.

Помощь Польше для Украины имеет решающее значение, но в то же время мы должны оставаться настойчивыми, когда речь идет об интересах, в частности, польских фермеров. Мы будем заботиться о польских интересах, работая с каждым польским соседом. Но мы должны помнить, что это война. Что украинцы борются за что-то очень важное. Поделиться

Новый лидер Польши также подчеркнул, что украинцы “хотят быть демократическими и законопослушными, как западные страны. И они сейчас за это сражаются”.

По какому-то странному стечению обстоятельств политики, которые нападают на основы демократии, антиукраинские. Только объединенный Запад может помочь Украине победить в борьбе за демократические ценности. Поделиться

Почему избрание Туска важно для Украины

Журнал Politico поставил Дональда Туска на первое место в своем списке самых влиятельных людей, которые будут определять судьбу Европы в 2024 году.

Politico отмечает, что «отзвук возвращения Туска почувствует вся Европа», в частности «Киев вздохнет с облегчением».

Хотя Польша решительно поддерживала Украину в течение двух лет вторжения РФ, напряжение последних месяцев привело к усложнению отношений между государствами — тогда как Туск, «давний ястреб в отношении России», призвал к непреклонной поддержке Киева. Поделиться

Туск с 2014 года пытался объединить ЕС вокруг помощи Киеву, подчеркивая, что в Украине идет настоящая война, тогда же он подчеркивал, что РФ является для ЕС стратегической проблемой.

Во время предвыборной кампании в 2023 году Дональд Туск критиковал польские власти за политический конфликт с Украиной, в частности, из-за сельскохозяйственного экспорта осенью 2023 года.

До избрания премьер-министром Туск пообещал, что его правительство немедленно начнет разрешать ситуацию на польско-украинской границе. Он планирует учесть требования перевозчиков, но разблокировать границу.