Зеленский впервые провел переговоры с Туском и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьером Польши Дональдом Туском. Они обсудили предстоящий саммит Евросоюза и поддержку Украины.
Зеленский поговорил с Туском
Разговор состоялся во время пребывания Зеленского в Норвегии.
Он рассказал, что поздравил Туска с назначением на должность и "началом новой страницы в наших двусторонних отношениях".
Он добавил, что согласовал с Туском график дальнейших контактов и пригласил его посетить Украину "как можно быстрее".
Дональд Туск обещает укрепить европейскую решимость по поддержке Украины
Дональд Туск в интервью журналистам в Брюсселе по прибытию на саммит ЕС 13 декабря сказал, что не может согласиться с апатией или усталостью от Украины, потому что речь идет не только об Украине и российской агрессии, но и о будущем Европы.
Напомним, что 13 декабря правительство Туска приняло присягу и официально начало работу.
14 декабря он может встретиться с Зеленским.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-