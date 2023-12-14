Зеленский впервые провел переговоры с Туском и пригласил его в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский провел первый телефонный разговор с новым премьером Польши Дональдом Туском. Они обсудили предстоящий саммит Евросоюза и поддержку Украины.

Зеленский поговорил с Туском

Разговор состоялся во время пребывания Зеленского в Норвегии.

Он рассказал, что поздравил Туска с назначением на должность и "началом новой страницы в наших двусторонних отношениях".

While in Oslo, I had a call with Poland’s Prime Minister @DonaldTusk. I congratulated my friend on his appointment and the beginning of a new chapter in our bilateral relations.



As the #EUCO summit approaches, we discussed its upcoming decisions that will bring the entire… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 13, 2023

В преддверии саммита Европейского совета обсудили его будущие решения, которые объединят все европейское сообщество. Услышал слова искренней поддержки. Мы еще сильнее, когда мы вместе – Украина и Польша. Уверен, что с новым правительством Польши ускорилось взаимовыгодное решение всех проблемных вопросов в наших отношениях, – рассказал Зеленский. Поделиться

Он добавил, что согласовал с Туском график дальнейших контактов и пригласил его посетить Украину "как можно быстрее".

Дональд Туск обещает укрепить европейскую решимость по поддержке Украины

Дональд Туск в интервью журналистам в Брюсселе по прибытию на саммит ЕС 13 декабря сказал, что не может согласиться с апатией или усталостью от Украины, потому что речь идет не только об Украине и российской агрессии, но и о будущем Европы.

Моя роль будет заключаться в укреплении европейской решимости по поддержке Украины. Несмотря на происходящее в США, я попытаюсь убедить некоторые страны-члены — прежде всего Венгрию — в этом вопросе. Я попытаюсь найти новый ключ, чтобы убедить господина Орбана. Как вы знаете, премьер-министр Орбан является очень прагматичным политиком. Считайте это комплиментом. Поделиться

Напомним, что 13 декабря правительство Туска приняло присягу и официально начало работу.

14 декабря он может встретиться с Зеленским.