Дональд Туск принял присягу премьера и назначил министров

В Польше лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск принял присягу и стал новым премьер-министром. Церемония принесения присяги состоялась в Президентском дворце в Варшаве.
Правительство Туска приняло присягу и официально начинает работу
13 декабря Дональд Туск и министры от коалиционных партий приняли присягу в президентском дворце. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.
Перед присягой журналисты спросили Туска, каковы его ожидания от сотрудничества с Дудой, которая является представителем потерявшей власть партии "Право и справедливость".
Он ответил, что следует сохранять оптимизм.
Анджей Дуда со своей стороны заявил, что не будет ветировать "ничего, работающего во благо Республики Польша".
Как известно, Туск 14 декабря примет участие в качестве премьер-министра Польши в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, где потенциально возможна его встреча с Владимиром Зеленским.
Почему избрание Туска важно для Украины
Журнал Politico поставил Дональда Туска на первое место в своем списке самых влиятельных людей, которые будут определять судьбу Европы в 2024 году.
Politico отмечает, что «отзвук возвращения Туска почувствует вся Европа», в частности «Киев вздохнет с облегчением».
Туск с 2014 года пытался объединить ЕС вокруг помощи Киеву, подчеркивая, что в Украине идет настоящая война, тогда же он подчеркивал, что РФ является для ЕС стратегической проблемой.
Во время предвыборной кампании в 2023 году Дональд Туск критиковал польские власти за политический конфликт с Украиной, в частности из-за сельскохозяйственного экспорта осенью 2023 года.
До избрания премьер-министром Туск пообещал, что его правительство немедленно начнет разрешать ситуацию на польско-украинской границе. Он планирует учесть требования перевозчиков, но разблокировать границу.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-