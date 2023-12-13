Дональд Туск принял присягу премьера и назначил министров

В Польше лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск принял присягу и стал новым премьер-министром. Церемония принесения присяги состоялась в Президентском дворце в Варшаве.

Правительство Туска приняло присягу и официально начинает работу

13 декабря Дональд Туск и министры от коалиционных партий приняли присягу в президентском дворце. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.

Перед присягой журналисты спросили Туска, каковы его ожидания от сотрудничества с Дудой, которая является представителем потерявшей власть партии "Право и справедливость".

Он ответил, что следует сохранять оптимизм.

Даже если у нас разные пути и опыт, иногда очень разные… если вы президент или премьер – вы должны работать на интересы Польши, и все остальное не должно иметь значения. Да, я думаю, что все будет хорошо, – отметил Дональд Туск. Поделиться

❗️Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z wnioskiem Prezesa Rady Ministrów @donaldtusk. pic.twitter.com/w0j5pbdGPu — Sejm RP🇵🇱 (@KancelariaSejmu) December 12, 2023

Анджей Дуда со своей стороны заявил, что не будет ветировать "ничего, работающего во благо Республики Польша".

Как известно, Туск 14 декабря примет участие в качестве премьер-министра Польши в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, где потенциально возможна его встреча с Владимиром Зеленским.

Почему избрание Туска важно для Украины

Журнал Politico поставил Дональда Туска на первое место в своем списке самых влиятельных людей, которые будут определять судьбу Европы в 2024 году.

Politico отмечает, что «отзвук возвращения Туска почувствует вся Европа», в частности «Киев вздохнет с облегчением».

Хотя Польша решительно поддерживала Украину в течение двух лет вторжения РФ, напряжение последних месяцев привело к усложнению отношений между государствами — тогда как Туск, «давний ястреб в отношении России», призвал к непреклонной поддержке Киева. Поделиться

Туск с 2014 года пытался объединить ЕС вокруг помощи Киеву, подчеркивая, что в Украине идет настоящая война, тогда же он подчеркивал, что РФ является для ЕС стратегической проблемой.

Во время предвыборной кампании в 2023 году Дональд Туск критиковал польские власти за политический конфликт с Украиной, в частности из-за сельскохозяйственного экспорта осенью 2023 года.

До избрания премьер-министром Туск пообещал, что его правительство немедленно начнет разрешать ситуацию на польско-украинской границе. Он планирует учесть требования перевозчиков, но разблокировать границу.