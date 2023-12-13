Туск может встретиться с Зеленским — известна дата

Премьер Польши Дональд Туск не готов дать конкретный ответ, где и когда, но проведет встречу с президентом Украины, которая, вероятно, состоится завтра утром.
Туск планирует встречу с Зеленским
Новый премьер-министр Польши Дональд Туск может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже 14 декабря.
Об этом Туск рассказал журналистам перед саммитом ЕС-Западные Балканы.
Глава польского правительства заявил, что украинская сторона предложила провести встречу с Зеленским утром 14 декабря. Пока все еще согласовываются технические детали.
При этом Туск отметил, что пока неизвестно, как именно президент Зеленский примет участие в саммите лидеров стран Европейского союза, который начнется завтра.
Туск напомнил, что у него дружеские отношения с украинским президентом и "если друзья приглашают, то он уже на следующий день на том месте, где должен быть".
Правительство Туска приняло присягу и официально начинает работу
13 декабря Дональд Туск и министры от коалиционных партий приняли присягу в президентском дворце. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.
Перед присягой журналисты спросили Туска, каковы его ожидания от сотрудничества с Дудой, которая является представителем потерявшей власть партии "Право и справедливость".
Он ответил, что следует сохранять оптимизм.
Анджей Дуда со своей стороны заявил, что не будет ветировать "ничего, работающего во благо Республики Польша".
Как известно, Туск 14 декабря примет участие в качестве премьер-министра Польши в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, где потенциально возможна его встреча с Владимиром Зеленским.
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