Туск может встретиться с Зеленским — известна дата

Премьер Польши Дональд Туск не готов дать конкретный ответ, где и когда, но проведет встречу с президентом Украины, которая, вероятно, состоится завтра утром.

Туск планирует встречу с Зеленским

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск может провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским уже 14 декабря.

Об этом Туск рассказал журналистам перед саммитом ЕС-Западные Балканы.

Глава польского правительства заявил, что украинская сторона предложила провести встречу с Зеленским утром 14 декабря. Пока все еще согласовываются технические детали.

При этом Туск отметил, что пока неизвестно, как именно президент Зеленский примет участие в саммите лидеров стран Европейского союза, который начнется завтра.

Потому я не готов дать конкретный ответ, где и когда, но скажу, что готов на такую встречу. И, вероятно, она состоится завтра утром, – добавил премьер. Поделиться

Туск напомнил, что у него дружеские отношения с украинским президентом и "если друзья приглашают, то он уже на следующий день на том месте, где должен быть".

Правительство Туска приняло присягу и официально начинает работу

13 декабря Дональд Туск и министры от коалиционных партий приняли присягу в президентском дворце. Президент Анджей Дуда официально назначил премьера и всех министров.

Перед присягой журналисты спросили Туска, каковы его ожидания от сотрудничества с Дудой, которая является представителем потерявшей власть партии "Право и справедливость".

Он ответил, что следует сохранять оптимизм.

Даже если у нас разные пути и опыт, иногда очень разные… если вы президент или премьер – вы должны работать на интересы Польши, и все остальное не должно иметь значения. Да, я думаю, что все будет хорошо, – отметил Дональд Туск. Поделиться

Анджей Дуда со своей стороны заявил, что не будет ветировать "ничего, работающего во благо Республики Польша".

Как известно, Туск 14 декабря примет участие в качестве премьер-министра Польши в саммите лидеров ЕС в Брюсселе, где потенциально возможна его встреча с Владимиром Зеленским.