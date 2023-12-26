Опозиція у Польщі планує зняти Туска з поста прем'єр-міністра

Представники польської опозиційної партії "Право і справедливість" планують усунути Дональда Туска з поста прем'єр-міністра за допомогою президента Анджея Дуди.

Що польські ЗМІ кажуть про план опозиції щодо усунення Туска

За інформацією польського видання, представники партії "Право і справедливість" розраховують на допомогу президента Анджея Дуди та підконтрольного йому Конституційного трибуналу.

Журналісти видання зазначають, що консервативне крило опозиційної партії на чолі із лідером Ярославом Качинським готується до того, що Туск спробує обійти вето Дуди на внесення змін до держбюджету.

Ці зміни передбачають виділення 3 мільярдів злотих на реформування державних телерадіомовників.

Для цього Туск внесе відповідні поправки до закону про бюджет (нині вони викладені в окремому законопроєкті), після чого президент надішле їх до Конституційного трибуналу, де більшість членів були призначені за каденції нині вже опозиційної партії.

Трибунал має ухвалити рішення протягом двох місяців з моменту такого подання.

Що відомо про змогу зняти Туска з поста прем’єр-міністра

Відповідно до польської конституції, ухвалений законопроєкт має бути поданий на розгляд президенту протягом чотирьох місяців після внесення.

У разі порушення цієї норми президент може ініціювати розпуск парламенту.

Попередній уряд Матеуша Моравецького від ПіС подав проект бюджету на наступний рік 29 вересня, отже, Дуда має отримати проєкт бюджету до 29 січня.

Прихильники жорсткої лінії в партії "Право і справедливість" вимагають від Дуди застосувати тактику випаленої землі, - йдеться у матеріалі видання. Поширити

З іншого боку, теоретично може виникнути ситуація, за якої трибунал визнає бюджетний законопроєкт неконституційним – такого в Польщі ще не було, й положення закону його не передбачали.