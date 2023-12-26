Оппозиция в Польше планирует снять Туска с поста премьер-министра

Представители польской оппозиционной партии "Право и справедливость" планируют устранить Дональда Туска с поста премьер-министра с помощью президента Анджея Дуды.

Что польские СМИ говорят о плане оппозиции по устранению Туска

По информации польского издания, представители партии "Право и справедливость" рассчитывают на помощь президента Анджея Дуды и подконтрольного ему Конституционного трибунала.

Журналисты издания отмечают, что консервативное крыло оппозиционной партии во главе с лидером Ярославом Качиньским готовится к тому, что Туск попытается обойти вето Дуды на внесение изменений в госбюджет.

Эти изменения предполагают выделение 3 миллиардов злотых на реформирование государственных телерадиовещателей.

Для этого Туск внесет соответствующие поправки в закон о бюджете (в настоящее время они изложены в отдельном законопроекте), после чего президент направит их в Конституционный трибунал, где большинство членов были назначены в каденции ныне уже оппозиционной партии.

Суд должен принять решение в течение двух месяцев с момента такого представления.

Что известно о возможности снять Туска с поста премьер-министра

Согласно польской конституции, принятый законопроект должен быть представлен на рассмотрение президенту в течение четырех месяцев после внесения.

В случае нарушения этой нормы, президент может инициировать роспуск парламента.

Предыдущее правительство Матеуша Моравецкого от ПиС подало проект бюджета на следующий год 29 сентября, следовательно, Дуда должен получить проект бюджета до 29 января.

Сторонники жесткой линии в партии "Право и справедливость" требуют от Дуды применить тактику выжженной земли, говорится в материале издания. Поделиться

С другой стороны, теоретически может возникнуть ситуация, при которой суд признает бюджетный законопроект неконституционным – такого в Польше еще не было, и положения закона его не предусматривали.