Туск озвучив прогноз щодо завершення блокади українського кордону

Блокада українського кордону може незабаром закінчитися

Дональд Туск під час чергової пресконференції вкотре підтвердив, що він та його команда активно займаються розв’язанням цієї проблеми.

Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі (щодо припинення блокади українського кордону - ред.), – зазначив прем’єр Польщі. Поширити

Як уже згадувалося раніше, 24 грудня польські фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних пунктів, однак, попри це, далекобійники продовжують блокувати три інші.

Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції та зняти блокаду на кордоні, – озвучив свій прогноз Дональд Туск, однак не розкрив додаткових подробиць. Поширити

Що важливо розуміти, ще до обрання прем'єром Польщі політик неодноразово заявляв про те, що намагається допомогти Україні, а також скаржився на те, що уряд Матеуша Моравецького ігнорує цю проблему.

У Польщі пролунала нова цинічна пропозиція щодо України

Як вважає заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, влада його країни повинна зробити все можливе, щоб захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу.

Він, до прикладу, скаржиться на те, що в українському сільському господарстві України домінують 95 фермерських господарств.

За його словами, це холдинги, в руках яких зосереджені 50% сільськогосподарських земель в Україні.