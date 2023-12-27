Туск озвучив прогноз щодо завершення блокади українського кордону
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Економіка
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Туск озвучив прогноз щодо завершення блокади українського кордону

Дональд Туск
Джерело:  Reuters

За словами польського прем'єра Дональда Туска, офіційна Варшава може незабаром припинити блокаду далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.

Блокада українського кордону може незабаром закінчитися

Дональд Туск під час чергової пресконференції вкотре підтвердив, що він та його команда активно займаються розв’язанням цієї проблеми.

Ми близькі до переконання, що наші дії можуть принести результати, як на переговорах у Києві, так і в Брюсселі (щодо припинення блокади українського кордону - ред.), – зазначив прем’єр Польщі.

Як уже згадувалося раніше, 24 грудня польські фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних пунктів, однак, попри це, далекобійники продовжують блокувати три інші.

Я не думаю, що ми досягнемо максимуму, якого хочуть далекобійники, але здається, що те, що може бути досягнуто, дозволить нам зняти емоції та зняти блокаду на кордоні, – озвучив свій прогноз Дональд Туск, однак не розкрив додаткових подробиць.

Що важливо розуміти, ще до обрання прем'єром Польщі політик неодноразово заявляв про те, що намагається допомогти Україні, а також скаржився на те, що уряд Матеуша Моравецького ігнорує цю проблему.

У Польщі пролунала нова цинічна пропозиція щодо України

Як вважає заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, влада його країни повинна зробити все можливе, щоб захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу.

Він, до прикладу, скаржиться на те, що в українському сільському господарстві України домінують 95 фермерських господарств.

За його словами, це холдинги, в руках яких зосереджені 50% сільськогосподарських земель в Україні.

Тому нам потрібно захистити свої інтереси, наприклад, як це зробила Німеччина, коли Польща вступила до ЄС – тоді ринок праці для поляків був заморожений на 8 років. Сьогодні ми маємо говорити про те, що агропродовольча продукція з України – сира й перероблена – не повинна потрапляти до Польщі, наприклад, протягом 20 років після вступу України до ЄС, – сказав польський міністр.

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