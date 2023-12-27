Туск озвучив прогноз щодо завершення блокади українського кордону

За словами польського прем'єра Дональда Туска, офіційна Варшава може незабаром припинити блокаду далекобійниками кількох прикордонних переходів з Україною.
Блокада українського кордону може незабаром закінчитися
Дональд Туск під час чергової пресконференції вкотре підтвердив, що він та його команда активно займаються розв’язанням цієї проблеми.
Як уже згадувалося раніше, 24 грудня польські фермери призупинили акцію протесту на одному з прикордонних пунктів, однак, попри це, далекобійники продовжують блокувати три інші.
Що важливо розуміти, ще до обрання прем'єром Польщі політик неодноразово заявляв про те, що намагається допомогти Україні, а також скаржився на те, що уряд Матеуша Моравецького ігнорує цю проблему.
У Польщі пролунала нова цинічна пропозиція щодо України
Як вважає заступник міністра сільського господарства Польщі Міхал Колодзейчак, влада його країни повинна зробити все можливе, щоб захистити свої інтереси у зв'язку зі вступом України до Євросоюзу.
Він, до прикладу, скаржиться на те, що в українському сільському господарстві України домінують 95 фермерських господарств.
За його словами, це холдинги, в руках яких зосереджені 50% сільськогосподарських земель в Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-