Блокада польсько-українського кордону вплинула на бійців ЗСУ на передовій — NYT

Як блокада кордону із Польщею вплинула на ЗСУ на передовій

У матеріалі видання зазначається, що блокування польсько-українського кордону ускладнює ведення бойових дій українськими військовими.

За словами одного з українських військових на ім’я Олександр у коментарі журналістам видання, бійці його підрозділу все ще чекають на партію приладів нічного бачення через те, що обладнання застрягло на кордоні.

Щоб заблокувати кордони країни під час повномасштабного вторгнення їм потрібно повністю відірватися від реальності. Тим самим вони також умивають руки в крові людей, які чекають необхідної допомоги, - пояснює український військовий. Поширити

На перший погляд, суперечка доволі проста: польські далекобійники обурені низькою конкуренцією з боку українських водіїв, на яких не поширюються правила щодо робочого часу та оплати праці, як на водіїв з Європейського Союзу. Поляки також кажуть, що до них несправедливо ставляться українські митники.

Польські далекобійники вимагають від Європейського Союзу відновити дозвільну систему для українських водіїв, яку скасували після повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Едвард Лукас, старший науковий співробітник Центру аналізу європейської політики, написав у неділю , що дрібні суперечки щодо правил вийшли з-під контролю.

За наявності сильного політичного керівництва все це можна було б виправити. Економічний біль, який відчувають польські та інші водії вантажівок, потребує цільової допомоги, - зазначає Лукас. Поширити

Замість урегулювання суперечок, блокада розширюється: польські фермери зараз блокують четвертий великий пункт пропуску, словацькі та угорські перевізники приєднуються до протесту.

За даними українських чиновників , станом на 6 грудня приблизно 2950 вантажівок застрягли по обидва боки польського кордону, 650 – на кордоні зі Словаччиною та 750 – чекають на в’їзд в Україну з Угорщини.

Україна і Польща домовилися відкрити в понеділок пункт пропуску для кількох вантажівок, які виїжджають з України. Польща разом з асоціаціями вантажоперевізників з кількох інших країн все ще закликає Європейський Союз відновити дозвільну систему.

Польські та українські офіційні особи заявили в четвер, що вони домовилися зустрітися в п'ятницю за закритими дверима, щоб знайти спосіб припинити блокаду.

Єврокомісар з питань транспорту Адіна Валеан заявила, що вона сповнена рішучості відстоювати лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом, попри вимоги польських протестувальників, даючи зрозуміти, що дозвільну систему не буде відновлено.

Цього тижня посли Литви, Латвії та Естонії спільно зустрілися з польською владою, щоб натиснути на них, щоб знайти рішення, яке припинить блокаду.

Посол України в Польщі Василь Зварич заявив у понеділок, що переговори тривають і він сподівається на досягнення компромісу, але, додав, "поки триває російська агресія, ми не можемо повернутися до цих дозволів".

Що відомо про наслідки блокали польсько-українського кордону

Очікується, що блокада призведе до падіння прогнозованого економічного зростання України в 2023 році на 1%.

Український військовий Володимир Шуль, який координує допомогу волонтерів для 63-ї механізованої бригади, сказав, що він не розуміє, як країни, які особисто зацікавлені в перемозі України і які були одними з її найщедріших союзників, можуть брати участь у такій блокаді відразу з найважчих моментів війни.

Експерти кажуть, що Росія вже давно вміла маніпулювати розбіжностями в західних суспільствах і використовувати ці тріщини для своєї вигоди. Росіяни використали проблему вантажних перевезень, щоб зобразити українців невдячними та підірвати довіру до них.

Двоє інших сусідів України, Угорщина та Словаччина, мають проросійських лідерів. Тож, вони вжили кроків які підривають європейську солідарність щодо Києва. Рішення угорських і словацьких далекобійників приєднатися до протестів загрожує поглибити навантаження на і без того зруйновану економіку України.

Автомобільні та залізничні сполучення є життєво важливими для України. Хоча медичні, військові та деякі продовольчі товари повинні бути виключені з блокади вантажівок, українські військові, волонтери та власники бізнесу кажуть, що хаос починає руйнувати і без того нестабільні лінії постачання.

Солдат Олександр розповів, що боротьба на фронті залишалася кровопролитною і важкою, а блокада кордону додала відчуття, що Україну кинули.